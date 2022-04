Els riures i el millor humor van continuar aquest dissabte al Festival Còmic de Figueres. El tret de sortida de la tercera jornada va tenir lloc a les 11 h al Parc Bosc, amb el taller de risoteràpia i coaching lúdic Cultiva el riure mitjançant el cos, a càrrec de Rocío Martín, que va fer riure i moure sense parar a una trentena de participants. A continuació, Julot Cousins i el seu espectacle Hula Hoopla va sorprendre i fascinar al públic de la Rambla amb les seves acrobàcies a nou metres d'alçada.

A la tarda, després del segon passi de Julot Cousins, la polonesa Pina Polar va oferir una mostra de teatre d'objectes i clown amb el show Into the wild, que va omplir de nou la Plaça Catalunya amb més de 600 persones i va comptar amb un públic familiar entregat i rialler.

A les 19 h, La Cate va acollir l'espectacle Joana d'Arcghhh de Gardi Hutter, artista suïssa reconeguda internacionalment per la seva faceta de clown i pallassa referent. Hutter va realitzar una classe magistral d'humor absurd i intel·ligent alhora, servint-se d'allò més simple -una bugaderia i la història de Joana d'Arc- per pujar a l'escenari i triomfar amb un directe rodó i amb la sala plena.

Finalment, el dissabte va acabar amb la nit de mònolegs Humor de Micro, amb la participació d'alguns dels millors humoristes catalans del moment. La gala va començar amb Judit Martin, que va trencar el gel traient el màxim suc del seu do d'improvisadora.

Tot seguit, Manel Vidal, conegut per la seva participació a programes radiofònics com La Sotana o La Competència, va gratar els límits de la catalanitat amb un monòleg sec, satíric i directe. Després de Neus Rossell, que s'ha estrenat com a monologuista en la seva segona nit al festival, ha estat el torn de l'humorista Godai Garcia, fitxatge d'últim hora que ha arribat des d'Osona per substituir a Modgi (que finalment nova poder assistir al festival per motius personals) i es va guanyar al públic amb el seu tarannà rural, reflexiu i punyent.

A continuació, Raquel Hervàs va reivindicar la seva identitat murciana i catalana alhora, amb anècdotes estravagants i fora de to que van fer ressonar els riures per tota la platea. Finalment, Charlie Pee va tancar la gala del dissabte amb una posada en escena extrema que de ben segur va trencar els esquemes a més d'un assistent.

Amb un humor ràpid, enginyós i improvisat, els sis artistes catalans van radiografiar l'estat actual de l'humor del país amb una mostra de monòlegs fets a casa, que va fer riure riure i gaudir a les més de 900 persones que van tornar a omplir el Teatre Jardí.