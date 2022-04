El Festival de Peralada ha anunciat que la banda Pink Martini farà la seva única parada a Catalunya a l'escenari del castell la nit del 23 de juliol. A més, en aquest concert hi actuaran les dues vocalistes de la banda històrica: China Forbes i Storm Large. Aquest concert serà el debut de Forbes al festival de Peralada. Pink Martini repeteix a Peralada per quarta vegada, la última que va actuar-hi va ser l'estiu del 2019. L'orquestra de Portland combina diversos gèneres molt variats en un sol repertori. Les entrades pel concert de Pink Martini es posaran a la venda aquest dimarts a les dotze del migdia. A més, la banda ha anunciat que hi haurà algun artista convidat durant l'actuació, tot i que no ha anunciat qui.

L'orquestra Pink Martini es va fundar el 1994, de la mà de Thomas Lauderdale. Des dels seus inicis ha comptat amb un repertori que combina música de sempre i clàssics contemporanis. Compta amb músics de diferents parts del món i en el seus concerts combinen ritmes llatins, jazz, el pop clàssic, boleros o la música lounge. A més, Pink Martini interpreta cançons en moltes llengües (anglès, espanyol, francès, italià, grec armeni o japonès). Al llarg de la seva trajectòria acumula més de tres milions de discs venuts.