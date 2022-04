L'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà ha ingressat poc més d'un centenar d'escriptures notarials d'establiments i subestabliments de la nissaga Ferran Ferrer Batlle de Noves de Garriguella, signades amb notaris de Castelló d'Empúries, durant la segona meitat del segle XVIII, majoritàriament amb persones dels pobles veïns -Vilajuïga, Llançà, Garriguella i el veïnat mateix de Sant Silvestre-. Inclou documents comptables de cobrament de censos de principis de segle XX. Han estat cedits pel Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró. També inclou un únic pergamí del 1544 de donació de Pere Ferrer de Garriguella al seu fill Francesc.

La família Ferran Ferrer i Batlle foren des del segle XVI els senyors emfitèutics de tota la vall de Colera i promogueren el naixement del nou Sant Miquel de Colera i de Molinàs. Eren una senzilla nissaga de Garriguella fins que un avantpassat adquirí un ampli territori als monjos de Sant Quirze. Durant segles, els seus descendents s'enriquiren establint terres i solars als pagesos de la zona. Emparentaren amb Cosme de Patxot, advocat de Sant Feliu de Guíxols, on fixaren la seva residència; més tard marxaren a Barcelona, però la seva filla retornà a la capital alt-empordanesa. La següent descendent i hereva seria Maria Esperança de Patxot Ferran Ferrer i Batlle, futura esposa de Florencio de Moradillo, el qual aplegà poders de la seva sogra per tal d'administrar tot el patrimoni dels Ferran.

El seu fill, Ferran de Moradillo i de Patxot es casà a Figueres amb Narcisa Fonalleras de Llagostera, que els primers anys de matrimoni visqueren al carrer del Mar de Colera, habitatge amb un monumental trull d'oli per moldre la producció d'olives dels emfiteutes. La casa pairal de Garriguella fou venuda i adquirida el 1883 per Tomàs Soler Ros, garriguellenc d'origen humil que esdevingué indiano per la llarga permanència a l'Arentina, d'on retornà enriquit al seu poble natal i complí un somni de joventut: l'adquisició de la millor casa del poble, en la qual havia treballat durament de jove fent de manobre.