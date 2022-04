El Museu del Joguet de Catalunya està d’aniversari, enguany celebra quaranta anys i n’ha iniciat la celebració amb la inauguració del poema visual de Joan Brossa «Visca el Museu». Aquesta obra s’ha instal•lat a la façana del Museu del carrer Sant Pere de Figueres i just a sota ha tingut lloc l’acte inaugural on hi han intervingut Josep Maria Joan Rosa, director del Museu del Joguet, i Vicenç Altaió, president de la Fundació Joan Brossa.

El director del Museu ha fet un breu repàs de la seva relació i la del Museu amb Joan Brossa, qui va ser patró fundacional d’aquest espai cultural i que ha definit com «una de les persones més importants de la cultura catalana». Josep Maria Joan ha explicat que el poema visual que s’ha instal•lat el va escriure durant una visita al Museu l’any 1994 i «hem cregut que amb els quaranta anys és un bon moment per instal•lar-lo». El seu discurs ha acabat amb tres «visques» dedicats a l’artista. Per tancar l’esdeveniment ha pres la paraula Vicenç Altaió el qual ha expressat que «l’art del joguet s’aixopluga dins del Museu, Brossa el treu a la façana que fa cantonada amb la Rambla». Una exposició d’aniversari Aquest mes s'ha estrenat la nova exposició «1982-2022. 207 Exposicions temporals» a la Sala Oberta del Museu. Sens dubte, aquest espai és indispensable pel Museu, ja que des del seu inici l'any 1982 s'hi ha fet fins a 207 exposicions temporals, cinc o sis cada any. A la Sala Oberta s'hi poden veure cartells i reculls de premsa escrita de totes les exposicions que s'hi han acollit durant aquestes quatre dècades de vida. Des del Museu del Joguet de Catalunya a Figueres animen «a tothom recordar les exposicions que més els hi hagin agradat i a compartir-ho a les xarxes socials amb el hashtag #40anysMuseuJoguet.