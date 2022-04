El Jovent Republicà de Figueres ha compartit amb altres joves de la ciutat una jornada de cultura popular en què han predominat els jocs tradicionals, els tallers i els castells. A les deu del matí, els joves de l'associació, entre d'altres, han gaudit de jocs com, per exemple, les bitlles, mentre que, a dos quarts de dotze del migdia, han fet un taller de jota. Totes aquestes activitats, així com els castells programats per a les quatre de la tarda, han tingut lloc a la plaça Josep Pla.

Al matí, el dia ha acompanyat i, encara que feia vent, a pla plaça Josep Pla, alguns joves s'han animat a aprendre a ballar al ritme de la jota. A partir de les sis de la tarda, la jornada es trasllada a la plaça del Gra, on tindrà lloc un debat sobre la Festa Major, que se celebrarà entre els dies 28 d'abril i 3 de maig a la capital altempordanesa. Posteriorment, es practicaran glosa i cançó popular, tast de begudes de la terra, i altres balls.