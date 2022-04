Dilluns, 11 d’abril, tindrà lloc al cementiri honorari de les víctimes de la Segona Guerra Mundial del Crematori de Strašnice, a Praga, un acte en record dels deportats espanyols i francesos assassinats a Hradištko, subcamp de concentració de Flossenbürg.

La iniciativa de l’homenatge sorgeix de la investigació que ha dut a terme el Grup de Treball per a la preservació de la memòria dels deportats del camp de Hradištko, del qual formen part el professor basc Unai Eguía i dos familiars de dues de les persones assassinades, Anton Gandarias, nebot d'Ángel Lekuona, i Antonio Medina, net d'Antonio Medina.

Fruit de la seva investigació, el passat mes d'octubre es van localitzar al crematori d'Strašnice - el més gran d'Europa - les cendres de sis dels espanyols assassinats al camp de concentració de Hradištko. Entre ells, hi ha el figuerenc Enric Moner.

Henri Mone (Enric Moner, Figueres), cremat el 10.4.1945, amb el número d'urna 62557; Pedro Raga (Ulldecona), Ángel Lekuona (Busturia), Antonio Medina (Motril) i Rafael Moya (Andratx) amb la mateixa data d'incineració que Moner i amb les urnes 62558, 62559, 62560 i 62563, respectivament; i Vicente Vila Cuenca (Alberique), incinerat el 23.4.1945 i amb l'urna 62752.

Un dels objectius del Grup de Treball era reunir a les famílies d'aquestes víctimes i fer un homenatge 77 anys després de la seva desaparició. Així, han aconseguit que un acte que havia de ser senzill es convertís en un important esdeveniment que l'Ajuntament de Praga ha inclòs a la seva agenda oficial.

S’espera que hi assisteixin 150 persones, entre les quals hi haurà familiars, historiadors i representants de diverses institucions, com ara el govern de la República Txeca; els ajuntaments de Praga i Hradištko; el Memorial del camp de concentració KZ-Gedenkstätte Flossenbürg; les ambaixades espanyola, francesa i alemanya a Praga; els governs balear i basc; l’ajuntament d’Alberich; l’Institut Cervantes, i l’associació Hijos e Hijas del Exilio Republicano Español (FREE). A més del director del Memorial Democràtic, Vicenç Villatoro que acompanyarà les famílies dels dos deportats catalans que participen en aquest homenatge.

L'Ajuntament de Figueres tenia previst l'assistència del regidor de Cultura, Alfons Martínez, però un imprevist personal ha fet cancel·lar el viatge.

Pels impulsors de l'acte, una de les convidades més destacades a l'esdeveniment és la vídua de František Suchý, l'home responsable del crematori d'Strašnice, que va incinerar els cossos per separat, d’amagat dels nazis, i les va numerar individualment i gràcies al qual s'ha pogut localitzar ara aquestes persones.

A més de l’homenatge de l’11 d’abril, la comitiva que participa en els actes acompanyarà l’endemà els familiars dels deportats homenatjats a Hradištko, a prop de Praga, per recordar-los amb una ofrena floral.