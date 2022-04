Més d’un miler d’alumnes de secundària de l’Alt Empordà realitzen aquests dies les funcions finals de l’edició 2022 de Mapa de Ball, una iniciativa per apropar el llenguatge del moviment i la dansa de creació contemporània a l’alumnat de secundària de la comarca.

Nois i noies de tretze instituts de la comarca ballen aquests dies les coreografies que han estat preparant durant aquest curs. Els centres educatius que hi prenen part són els instituts Narcís Monturiol, Ramon Muntaner, Alexandre Deulofeu, Cendrassos i Olivar Gran, de Figueres; i els instituts de Castelló d’Empúries; Empuriabrava; l’Escala; la Jonquera i Llançà.

Durant els últims mesos i amb l’acompanyament de ballarines locals, l’alumnat ha treballat i ha preparat una coreografia dissenyada per l’artista João Lima que representen públicament en un espectacle que se celebra a cada municipi. Les artistes que participaran en la iniciativa són Azucena Moya, Idolina Massa, Gaia Magrané, Guido Lucas, Roger Fernandez i Marta Mora.

Mapa de Ball permet desenvolupar un projecte de pràctica artística a l’aula i està destinat a introduir i apropar el llenguatge del moviment i la dansa contemporània al públic més jove. Es presenta com una eina educativa pel professorat, però sobretot s’introdueix com una vivència i experiència positiva, tant personal com col·lectiva.

Aquesta és la cinquena edició del Mapa de Ball a l’Alt Empordà que se celebra des de l’any 2018 i en què de moment ja han participat més de 1.500 nois i noies de secundària. Des de la posada en marxa del projecte, el nombre de participants no ha parat de créixer: 100 el 2018; 132 el 2019; 441 el 2020 i 936 l’any passat. Per primera vegada, aquest any se supera el miler d’alumnes.

El projecte, liderat pel Mercat de les Flors i coordinat pel Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals, es desplega a diferents ciutats i territoris del país. En el cas de l’Alt Empordà, Agitart impulsa, produeix i coordina el projecte amb la col·laboració dels centres educatius de secundària participants, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els ajuntaments de Figueres, Castelló d’Empúries, l’Escala, la Jonquera i Llançà.

Representants polítics de tots els municipis s’han reunit avui a la seu del Consell Comarcal per valorar el funcionament de la iniciativa. Al llarg de la trobada els representants municipals han valorat molt positivament la proposta cultural, han expressat el seu compromís amb el projecte i han acordat estudiar noves accions per impulsar la dansa entre el jovent de la comarca. Tots els representants polítics han posat en valor que la meitat dels participants de Mapa de Ball siguin de la comarca de l'Alt Empordà.

El director general de Promoció Cultural I Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, Josep Vives, ha destacat que Mapa de Ball és un projecte que suma esforços i voluntats de centres d’ensenyament, professionals de la dansa i institucions públiques. “Les disciplines artístiques formen però també conformen. Són necessàries per desenvolupar I millorar moltes de les competències acadèmiques i sobretot és una oportunitat de futur pels nois i noies que hi participen”, ha dit.

El director d’Agitart, Roger Fernández, ha assegurat que el proper objectiu del projecte Mapa de Ball a l’Alt Empordà és aconseguir que tots els instituts de la comarca participin en la iniciativa, així com cercar un finançament estable que garanteixi la viabilitat del projecte.

L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, s’ha mostrat contenta d'haver plantat fa anys la llavor d’aquesta iniciativa a l’Alt Empordà. “Mapa de Ball permet apropar la cultura a tothom. Aquella llavor que va néixer fa uns anys a Figueres s’ha anat extenent per tota la comarca i, a més, ha permès crear xarxa amb altres municipis per treballar plegats i compartir”, ha afegit.

La consellera comarcal delegada d’Ensenyament del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Júlia Gil, ha felicitat als impulsors de Mapa de BAll per "la magnitud" que ha pres el projecte a la comarca. “És una iniciativa molt transversal que permet als joves empordanesos endur-se una experiència inoblidable”.