A l’escriptor figuerenc Àngel Burgas li agrada poblar els seus llibres de personatges que qüestionen valors ètics i morals i que, sovint, es veuen immersos en aventures trepidants. Això també es compleix a Barcelona Escape Room (JoLlibre), la seva nova novel·la juvenil que pren com a escenari la ciutat de Barcelona transformat en un immens i enganyós escape room. Quasi amb la tinta fresca, l’autor, joiós, va presentar el llibre la setmana passada a la biblioteca de Figueres, davant un públic fidel que no es va voler perdre la cita.

Durant la conversa que va establir amb Magda Bosch, Àngel Burgas va revelar que fins fa quatre anys «no havia sentit a parlar mai dels escapes rooms», però la idea d’ubicar un llibre dins un espai tancat d’on has de sortir gràcies a l’enginy «em va fascinar». Tant que va decidir trencar les regles del joc, diluir la frontera entre realitat i ficció, i proposar una trama on la principal protagonista –la Berta– entrés en un d’aquests espais i en sortís creient que el joc encara continuava fora. L’objectiu, salvar una persona innocent –un nadó– i potser, per aconseguir-ho, «per lluitar contra una injustícia», les regles s’hauran de trencar. Això li permet a l’autor no només moure els lectors per diferents barris de Barcelona, mostrant tipologies variades de personatges, sinó també exhibir l’evolució de la Berta, tant emocional com intel·lectual, dins un viatge físic real, emulant aquelles novel·les clàssiques d’aventures del segle XIX, de les quals Burgas es confessa fan. «En aquestes, si l’innocent acceptava el repte, hi havia novel·la, i és això el que jo també faig», va comentar.

Moltes capes de lectura

Per a Magda Bosch és molt clar que Barcelona Escape Room «té moltes capes», moltes lectures i reflexions que ajuden a pensar-hi i que li confegeixen un aire molt cinematogràfic. «Seria teatre dins del teatre, però dins una pel·lícula», va descriure Bosch.

La presentació del llibre, que uns dies abans s’havia fet a Barcelona, es va concloure amb la lectura d’un fragment a càrrec del mateix autor i l’actriu Glòria Cristina, qui sempre l’acompanya. Ambdós van fer un tast del que conté la novel·la, etiquetada per a públic juvenil però apta per a ser degustada per tothom. En acabar l’acte, Àngel Burgas va signar llibres als lectors, sempre molt nombrosos.