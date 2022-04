La celebració dels 15 anys de Sons del Món s’ha materialitzat en un cartell artístic de primer nivell que el posiciona entre les grans cites de l’estiu de la Costa Brava.

Ben Harper, Andrés Calamaro, Robe, Alvaro Soler i clàssics com Eath Wind & Fire representen una proposta desacomplexada que transforma la Ciutadella de Roses, un espai patrimonial de primer ordre, en un dels grans espais escènics del país.

Després de dues edicions, que tot i la pandèmia, es van poder celebrar, el Sons del Món torna a apostar per artistes internacionals. El californià Ben Harper i la seva súper banda The Innocent Criminals, el referent de la música pop-rock llatinoamericana, Andrés Calamaro, els llegendaris Gipsy Kings, liderats per André Reyes, els nord-americans reis de la música disco dels 70’ i 80’ Earth Wind & Fire liderats per All Mc Kay’s... prometen nits memorables.

També memorable serà la nit que actuaran els argentins God Save The Queen. El tribut a Queen més prestigiós del món repeteix després que l’any passat oferís un concert heroic i inoblidable sota la pluja, amb totes les entrades exhaurides.

Robe, una de les figures imprescindibles del rock estatal, també passarà per Roses, oferint un els pocs concerts que farà aquest estiu a Catalunya.

En la seva aposta habitual per l’escena catalana, el Sons del Món 15 aniversari ha programat grans nom com l’internacional Alvaro Soler, Oques grasses, que faran un dels deu concerts que han preparat per celebrar el seu 10è aniversari, els osonencs Els Catarres, que hi presentaran el seu darrer disc Diamants i grans apostes amb veu de dona com la cantant Suu, que acaba de publicar el seu tercer disc, Karaoke. També passarà pel Sons del Món la cantant apadrinada per C. Tangana, Rita Payés i l’artista revelació Sara Roy.

La celebració dels 15 anys també es notarà fora de l’escenari, ja que el festival aposta per una nova distribució del seu Village, que permetrà al públic gaudir tant dels concerts com d’una oferta gastronomica diversa combinada amb vins DO Empordà.

Les entrades ja estan a la venda al web www.sonsdelmon.cat.