El quadre de Manages que desfilen durant la processó de Verges comptarà amb dones per primera vegada a la història. Aquesta és una de les novetats que presenta una de les representacions litúrgiques més antigues que hi ha a Catalunya. A més, aquest 2022 i després de dos anys d'aturada per la pandèmia, l'organització també ha anunciat la renovació dels cascs dels integrants de la Dansa de la Mort, un dels passatges més populars de la processó i que atrau milers de persones a Verges. També s'ha renovat la pàgina web on s'incorporen les darreres notícies i indicacions necessàries, a més de botiga en línia

Fruit d'una iniciativa d'un grup de col·laboradors relacionats amb la Processó de Verges, es va començar a treballar ja fa un temps un projecte per començar les gestions per a incloure la Processó de Verges i la Dansa de la Mort en la Llista Representativa del Patrimoni Cultural de la Humanitat. El projecte ja ha passat per l'assemblea de l'Associació de la Processó de Verges i s'ha aprovat en Ple Municipal de l'Ajuntament de Verges, i ara està en mans de la Generalitat de Catalunya per tal d'iniciar el procés i les gestions pertinents.