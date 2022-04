El periodista cultural i escriptor Sergi Rodríguez (Barcelona, 1973) ha publicat el llibre per a nens i nenes ‘Catalans i catalanes que van canviar el món’ (B de Blok). El volum és un recorregut per les biografies d’alguns dels catalans més il·lustres i reconeguts internacionalment com Antoni Gaudí, Salvador Dalí, Mercè Rodoreda, Joan Manuel Serrat, Isabel Coixet, Rosalía, Pep Guardiola o Ferran Adrià. Es busca que els infants puguin descobrir la vida i l’obra de tots aquests personatges i saber perquè van aconseguir “fer història i canviar el món”. També es donen eines i referents perquè els més petits aprenguin que quan la “passió i el talent” van unides a l’”esforç i la perseverança” poden “portar molt lluny” i fer un món millor.

El treball vol ser un homenatge als grans genis catalans. A través d’arquitectes, ninotaires, cuiners, músics, antifeixistes, escriptors, esportistes o inventors, el llibre trasllada als lectors una selecció de personalitats que han fet quelcom “lloable” per a Catalunya.

En una entrevista amb l’Agència Catalana de Notícies (ACN), Rodríguez ha explicat que a banda dels catalans més universals s’ha pensat amb altres noms i per aspectes de les biografies que són menys coneguts. En el cas de Neus Català, per exemple, s’ha traslladat la seva tasca humanitària prèvia a la lluita antifeixista. Encara en el terreny humanitari, es tracten aspectes de la vida de Vicenç Ferrer o com va retornar a Barcelona l’artista Carmen Amaya.

A ‘Catalans i catalanes que van canviar el món’ l’autor ha volgut compensar tant la presència d’homes i dones com els d’oficis i les arts. El llibre compta amb il·lustracions i destacats per ajudar a fer una lectura més “fàcil” i “atractiva”. Les biografies s’han adaptat lleugerament per millorar-ne la comprensió.

Per Rodríguez hi ha personatges que han quedat fora del llibre com Mireia Belmonte o Bonaventura Clotet. També hi ha biografies que l’han interessat especialment com la del dibuixant Francisco Ibañez.

L’autor ha reivindicat que amb l’obra vol traslladar els lectors el valor de l’esforç i la capacitat de superar frustracions dels catalans il·lustres. “No eren gent que el seu objectiu fos la fama”, ha apuntat. Ha recordat que si no haguessin treballat el seu talent potser no haurien excel·lit. “Si vols millorar el món t’ho has de treballar dia a dia”, ha opinat.