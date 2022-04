Fa quaranta-un anys que el pintor Daniel Lleixà té el seu taller a Tonyà, un dels cinc nuclis que conformen Garrigàs. És en aquest indret on ha nascut bona part de la seva producció. «Tonyà és el meu poble», reconeix el creador. Aquest sentiment l’ha dut a acceptar l’oferiment de l’Ajuntament perquè vuit obres seves s’exposin de forma permanent al nou consistori, ubicat en els baixos de l’edifici 1 d’Octubre. Les peces, que permeten resseguir l’evolució del creador en aquests quaranta anys, il·luminaran amb llum pròpia un espai que s’inaugura aquest diumenge, a les 11 del matí, amb un acte obert a tothom.

Quan els representants municipals li van suggerir el maig passat si seria possible disposar d’obra seva en el nou local, Lleixà va acceptar-ho malgrat reconèixer que ha mantingut poca relació social amb Garrigàs al llarg d’aquests anys. Amb un punt de romanticisme, ha rescatat la primera peça treballada en aquest taller, un dibuix de la col·lecció dels botons i traus, i ha seleccionat sis obres més «que han marcat la meva trajectòria». Com a colofó, però, ha creat un oli nou que representa «la meva visió de Garrigàs, des de casa».

Totes aquestes obres són cedides en dipòsit per temps il·limitat amb l’únic condicionant, imposat per Lleixà, que «tothom qui vulgui tingui accés a visitar-les». Ho faran en aquest flamant Ajuntament que s’ubica a la zona d’equipaments, concretament a la planta baixa de l’edifici 1 d’Octubre, totalment reformulada, i que elimina els problemes d’accessibilitat que tenia l’anterior equipament, ara pendent del seu futur que passa per una decisió participativa de tot el poble.

El nou Ajuntament comparteix espai amb el consultori mèdic i correus, que ja s’oferien aquí, aconseguint, com diu l’alcaldessa Pilar Bosch, «complementar i unificar serveis públics», quelcom que serà molt positiu, principalment, per la gent gran. A més, la proximitat permetrà «obrir moltes més hores, perquè la gestió se simplifica molt». Bosch destaca la polivalència de l’edifici, ja que disposa de zones compartides. És el cas de la sala Josep Masoliver, a la primera planta, on es faran els plens municipals però que també és obert a activitats per infants i adults i com a sala d’exposicions. «És un espai amable, còmode, fet a mida per les necessitats del municipi», conclou Bosch.