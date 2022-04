El Jove Ballet Figueres ha classificat un total de 22 peces per a la final mundial del Dance World Cup que tindrà lloc a San Sebastián, entre Sant Joan i Sant Pere. Després de passar quatre dies a Burgos a la semifinal, entre el 24 i el 27 de març, les alumnes de l'entitat figuerenca de dansa han aconseguit uns resultats brillants.

Al concurs, hi participava gent de tot el món i s'hi presentaven les millors escoles de dansa de diversos països. Les millors coreografies d'aquests centres han estat les que representaran l'equip de cada un dels països amb representació al Dance World Cup. En el cas d'Espanya, 22 peces del Jove Ballet Figueres formaran part del "team Spain".

El Jove Ballet Figueres s'hi va presentar tot, a Burgos: coreografies de ballet clàssic, de dansa contemporània, de jazz..., i tot ballarà a la final de San Sebastián.

Les puntuacions obtingudes per les integrants de l'entitat figuerenca van ser molt altes. La coreografia "Ni contigo, ni sin ti", del grup de ballarines més grans de dansa contemporània, va rebre un 97.2 sobre 100 per part del jurat. Aquest fet els va permetre ballar, per primera vegada, a la gala final de la semifinal de Burgos. "És una gala espectacular. Mai havíem tingut l'oportunitat de ballar-hi. Estem molt contentes", afirma la codirectora de l'escola de dansa Marta Coll. A banda d'aquesta proposta, una altra de les alumnes, que en aquest cas va ballar un solo, va aconseguir ser part, també, de la gala de Burgos.

D'altra banda, un altre grup de ballarines va beneficiar-se d'un important nombre de beques per a fer cursos d'estiu en escoles de dansa reconegudes internacionalment.

"Ara toca preparar encara més aquestes coreografies per anar a la final", conclou Marta Coll, mostrant-se orgullosa de la feina i la dedicació de les ballarines.

Vilamalla felicita les campiones d'Espanya

L'Ajuntament de Vilamalla ha volgut compartir l'alegria dels grans resultats assolits pel Jove Ballet Figueres a Burgos. Per aquest motiu, ha felicitat dues de les seves veïnes, les germanes Adriana i Marina Hernández, per la medalla d'or obtinguda en la categoria de parelles i en la de grup.