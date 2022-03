El Departament de Cultura, a través de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, ha implementat un sistema de bucle magnètic fix per a les recepcions i altres espais d’atenció al públic a 28 museus i monuments de la Generalitat, tres dels quals són de l'Alt Empordà. La instal·lació d’aquests bucles s’ha dut a terme en el marc del projecte de cooperació europeu Art per la Inclusió Social (ARTIS) entre França (Occitània) i Catalunya, liderat pel Departament de Cultura, i que s’emmarca en el programa de cooperació transfronterera als Pirineus, Interreg Poctefa 2014-2020.

Els museus i monuments en els quals s’han implementat els bucles magnètics són: Castell de Miravet, Conjunt monumental de Sant Pere de Rodes, Reial Monestir de Santes Creus, Castell de Claramunt, Castell de Cardona, Conjunt rupestre de la Roca dels Moros del Cogul, Canònica de Santa Maria Vilabertran, Casa Museu Prat de la Riba, Casa Museu Rafel de Casanova, Cartoixa d’Escaladei, Convent de Sant Bartomeu de Bellpuig d’Urgell, Castell Monestir d'Escornalbou, Museu d'Història de Catalunya, Museu d'Art de Girona, Farmàcia de l’Hospital de Santa Caterina de Girona, Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, Farga Palau de Ripoll, Museu de la Colònia Sedó d'Esparreguera, Museu del Ciment de Castellar de n'Hug, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona - Tinglado 4, Conjunt monumental de Centcelles, Necròpolis Paleocristiana de Tarragona, Vil·la romana dels Munts, Museu d’Arqueologia de Catalunya (Barcelona, Empúries, Girona, Olèrdola i Ullastret) i MAC–Girona.

Un anell d’inducció magnètica, o un bucle magnètic, és una ajuda auxiliar per a usuaris d’ajudes auditives (audiòfons o implants coclears). L’anell permet fer arribar el senyal d’àudio a l’implant o a l’audiòfon eliminant-ne el soroll ambient que hi pugui haver. És un sistema de so que transforma un senyal d'àudio en un camp magnètic que és rebut pels audiòfons dotats de posició "T" (telebobina). Aquests audiòfons tenen una bobina que transforma aquest camp magnètic novament en so dins de l'orella de l'usuari, de manera que el so arriba a la persona sorda de manera nítida i intel·ligible.

L’adquisició i instal·lació d’aquests sistemes d’inducció magnètica als museus i monuments permet que esdevinguin espais adaptats i inclusius, que responen a les necessitats específiques de persones amb pèrdua auditiva o sordesa, ja que aquests sistemes eliminen les barreres de comunicació, proporcionen autonomia i afavoreixen la integració d’aquest col·lectiu de persones. L’accés a la cultura és una de les prioritats del Departament, que està treballant en la nova Llei de Drets Culturals.

Els espais on es disposa de bucle magnètic o existeix una instal·lació adaptada han estat senyalitzats amb el símbol d'accessibilitat auditiva que l'identifica, fàcilment identificable per a les persones usuàries d’ajudes auditives.

Jornada “L’accessibilitat cognitiva al patrimoni cultural”

També en el marc del projecte ARTIS, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural organitza, el pròxim 6 d’abril, una jornada destinada al coneixement i la reflexió entorn de l’accessibilitat cognitiva en equipaments patrimonials, en col·laboració amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya, el Museu d’Art de Girona i el Consell Departamental dels Pirineus Orientals.

La jornada, adreçada a les persones professionals del patrimoni cultural sota el títol "L'accessibilitat cognitiva al patrimoni cultura", se celebrarà a l’Auditori Josep Irla de l’edifici de la Generalitat a Girona i té com a objectiu reflexionar sobre el paper que tenen els museus i els equipaments patrimonials en la desconstrucció de prejudicis i en la construcció d’una nova mirada sobre la diversitat cognitiva.

En una primera part s’analitzaran, des d’una perspectiva àmplia, de quina manera es garanteix la presència, la plena participació i l’accés a la cultura d’aquestes persones, tenint en compte diversos àmbits: la creació contemporània i l’àmbit curatorial, l’àmbit comunitari (educatiu, social, familiar i de lleure) i l’àmbit laboral. La jornada abordarà aquestes qüestions amb reconeguts especialistes entorn de la discapacitat i amb presentacions de projectes de cadascun dels àmbits tractats.

En la segona part de la jornada es convidarà els assistents a ser-ne part activa, tot participant en uns cercles de conversa. En aquests cercles, els professionals del patrimoni cultural podran compartir les seves experiències i reflexions, generant un espai de debat al voltant dels temes tractats. Seguidament, hi haurà una posada en comú i, com a resultat final, s’elaborarà un document que recollirà tot el treball realitzat durant la jornada i les seves conclusions. Una sessió dinamitzada a partir d’una metodologia de treball centrada en l’obertura i la participació, tenint com a origen i fi les persones.

Finalment, la jornada donarà a conèixer tota una sèrie de projectes relacionats amb els diferents àmbits tractats mitjançant la presentació en format pòster.

Projecte europeu POCTEFA-ARTIS

ARTIS és un projecte de cooperació entre França (Occitània) i Catalunya, que s’emmarca en el programa de cooperació territorial POCTEFA (Programa Operatiu de Cooperació Transfronterer Espanya-França-Andorra), que fomenta el desenvolupament sostenible del territori fronterer entre els tres països. Aquest programa, gràcies als fons europeus, permet la cohesió de les regions que el formen i ajuda a millorar la qualitat de vida dels seus habitants.

ARTIS té com a objectiu donar resposta als reptes d’inclusió i accessibilitat dels equipaments culturals del territori transfronterer a partir de la creació de programes específics dirigits als col·lectius amb més risc d’exclusió per motius socials o sanitaris. Els socis que conformen el projecte són, a Catalunya, el Departament de Cultura, impulsor de la iniciativa; l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural; L’Auditori, i el Museu Nacional d’Art de Catalunya; i, a França, el Consell Departamental dels Pirineus Orientals, el Museu d’Art Hyacinthe-Rigaud i l’Orquestra Nacional del Capitolle de Toulouse.