Els grups de Zoo, Lágrimas de Sangre i La Fúmiga són els caps de cartell del nou Empordà Music Festival, el nou festival que acollirà la Bisbal d'Empordà el 30 de juliol. Es farà a l'aparcament del camp de futbol vell, al costat del passeig Marimon Asprer i preveu acollir fins a 5.000 persones. El festival obrirà les portes a les sis de la tarda i es donarà el tret de sortida a més de deu hores de música en directe amb la participació d'una setantena d'artistes. A l'Empordà Music Festival hi haurà la zona de concerts i també una zona amb parades de menjar i un 'photocall'. El preu de l'entrada és de 15 euros pels menors de 14 anys i de 25 per als major de 15. Els promotors d'aquest festival son el col·lectiu Voltors, amb arrels empordaneses

La Bisbal d'Empordà estrena un festival de música aquest estiu. Es tracta de l'Empordà Music Festival, un esdeveniment que tindrà lloc el 30 de juliol a l'aparcament de l'antic camp de futbol del municipi i que aplegarà una setantena d'artistes musicals en una sola jornada. L'objectiu dels organitzadors d'aquest certamen musical és tenir un esdeveniment "amb essència empordanesa però lluny de la primera línia de mar", ja que a l'estiu la Costa Brava acumula la major part de festivals musicals que hi ha a Catalunya.

Tot i així, el regidor de Cultura de la Bisbal d'Empordà, Carles Puig, ha remarcat que la major part de la programació d'aquest festival serà música dels Països Catalans i cal "posar en valor" aquesta aposta pels artistes catalans en la situació actual. Per la seva banda, l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Enric Marquès, ha remarcat la importància que aquest festival estigui organitzat pels Voltors, una entitat amb una forta vinculació al municipi. Marqués creu que aquest és un exemple de "la riquesa del teixit associatiu" de la Bisbal.

A banda de Zoo, Lágrimas de Sangre o la Fúmiga, l'Empordà Music Festival comptarà amb l'orquestra Di-versiones, Carlos Selektah o Carles Pérez.

El recinte de l'aparcament es distribuirà en dues zones. Per una banda hi haurà la zona de concerts on hi passaran els artistes entre les sis de la tarda i ben entrada la matinada. Per l'altra hi haurà la zona 'village', en què els assistents podran gaudir de parades de menjar, una zona amb seients per relaxar-se i descansar i també un 'photocall'.