Després que Will Smith protagonitzés el moment que quedarà marcat en la història dels Oscars, ha sortit a la llum una altra reacció similar de l’actor. Va ser el 2012, en un acte a Rússia per promocionar la pel·lícula ‘Men in Black 3’, quan un periodista ucraïnès va fer un petó a Will Smith i ell va reaccionar de la mateixa manera, clavant-li una bufetada.