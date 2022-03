Quan arriba la primavera, Roses posa l’èmfasi en el món de les lletres i la fusió amb altres arts. Es tracta del Mes de Paraules, tal com s’ha rebatejat al que fins ara es coneixia com Març de Paraules. Malgrat un inici una mica desangelat -el mal temps va obligar a posposar els primers actes-, la setmana passada les activitats es van poder fer correctament destacant una ruta pel front de mar que va combinar literatura i patrimoni. Aquests propers dies segueix amb l’inici d’un taller que vol donar eines als escriptors novells per endinsar-se dins l’univers del llenguatge poètic.

L’escriptor i activista cultural Abraham Fidel Ortiz és l’encarregat d’impartir aquest taller a l’espai de Ca l’Anita que arrenca aquest dissabte, d’11 a 2/4 de 2 del migdia, i que s’allargarà durant els dos dissabtes següents. «Molts cops quan imparteixes un taller es fa des del vessant teòric; en aquesta ocasió vull desmarcar-me d’això i apropar-m’hi des de la pràctica, mostrar com fer una poesia d’una notícia, per exemple», comenta Fidel tot afegint que es tracta de dotar als participants de recursos «per facilitar l’escriptura i anar més enllà de la inspiració».

Abraham Fidel Ortiz és conscient que, a vegades, «el més difícil és trobar la primera oració» i que habitualment es creu que «la poesia és una espècie de monstre» el qual és molt difícil afrontar. El cert, però, és que el secret és «interpretar la realitat cadascú a la seva manera» tal com han fet molts escriptors reconeguts. Fidel evoca la figura de l’escriptora Lucia Berlin i el seu «fascinant» llibre de relats Manual per a dones de fer feines que traspuen descarnades vivències amb tendresa i humor. Aquest taller està pensat, doncs, per persones que tenen una vida més aviat agitada i que disposen de menys temps per dedicar a la lectura o a la creació, però que cerquen una manera d’expressar-se. Una de les idees del conductor del taller és, si els treballs que es generin tenen suficient qualitat, impulsar l’edició del segon volum de Petita antologia empordanesa. Per participar en aquest taller només cal inscriure’s al SAC de l’Ajuntament de Roses o a través del web inscripcions.roses.cat. Hi ha temps fins al 31 de març.

Aquesta festa de les lletres segueix ben viva aquesta setmana. Les presentacions de llibres, iniciades per Sebastià Roig i el seu clarificador Turista a Babord! (Úrsula Llibres), tenen continuïtat aquest dimecres, a les 7 de la tarda, de la mà de Rafel Nadal que visita el Teatre Municipal amb el llibre que tanca la seva saga literària familiar, Quan s’esborren les paraules. Divendres, també està previst seguir parlant de lletres, en aquest cas, dins uns dels clubs de lectura de la biblioteca municipal. L’objecte de debat és el llibre Un mundo deslumbrante on l’escriptora Siri Hustvedt dona veu a Harriet Burden, una personalitat enigmàtica de l’art novaiorquès dels anys vuitanta. El dilluns 4 d’abril, prenen el relleu Carme Rabell i Pilar Cortés amb un altre club de lectura.

Mes de Paraules seguirà el seu programa, que inclou teatre, recitals poètics, música i més presentacions de novetats editorials, fins a culminar en la diada de Sant Jordi quan està previst recuperar les parades de venda i llibres i roses a la plaça Catalunya així com activitats paral·leles, entre elles un recital de poesia per rumbres, Rumbesia. A més, l’Ajuntament ja ha trobat data per celebrar el mercat de llibres impulsat per l’associació DiCrea i que el mal temps va obligar a suspendre fa dos caps de setmana. Finalment, s’ha decidit traslladar la proposta al dissabte 9 d’abril, a partir de les 10 del matí. L’escenari torna a ser el mateix, el jardí del Mas de les Figueres. Allí, a les 12 del migdia, també es farà l’espectacle Connexions poètiques a càrrec del músic Lluís Fortuny, un recital de petit format on imatges i poemes es fusionen.