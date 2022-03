El pubillatge de Figueres busca relleu, infants i joves que vulguin recórrer Catalunya representant la ciutat. A finals d’abril es faran les proves per escollir-los i la proclamació es durà a terme durant les Festes de la Santa Creu. Per rellevar la pubilla i l’hereu busquen candidats d’entre 16 i 22 anys i per la pubilleta i l’hereuet, entre 8 i 10. Des del pubillatge de Figueres reivindiquen que el pubillatge infantil és igual d’important, perquè «són la joventut que pujarà i és important que mantinguin les tradicions de casa».

Martina Ferrer i Ferran Salamanca són els actuals pubilla i hereu; Judit Oriol és la pubilleta; Gerard Vàsquez, l’hereuet, i Paula Figareda, la dameta. Tots ells en formen part des del 2019, però la pandèmia va frenar el relleu.

Com explica l’actual pubilla, Martina Ferrer, el pubillatge «és un espai per compartir i, sobretot, per mantenir viva la cultura catalana i una tradició dels nostres avantpassats». A més, reivindica que no és una tradició tancada i antiga sinó que actualment s’ha modernitzat. Quan els pobles de Catalunya que encara mantenen el pubillatge canvien el relleu, els representants de cada ciutat assisteixen a l’acte de proclamació. «Coneixem gent d’arreu de Catalunya, compartim experiències i anècdotes i parlem de les nostres tradicions i de la nostra ciutat», declara Martina Ferrer. També és tradició visitar llocs emblemàtics de cada poble. Així ho explica la pubilla: «No només coneixem la seva gent sinó també la història d’aquell poble, i és molt enriquidor».

La vestimenta és important. Per això mantenen la indumentària tradicional seguint un protocol i la porten durant els actes de proclamació dels pobles on van. Des del pubillatge de Figueres insisteixen en la importància que se’ls convidi a més actes culturals a la ciutat per donar visibilitat a aquesta tradició catalana.