Per quart any consecutiu l’empresa Infortecnica ha presentat l’Estudi d’Audiència de les principals publicacions associades a l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal. L’estudi revela que durant l’any passat les capçaleres impreses en paper van aconseguir no només mantenir-se sinó que augmentar el seu share global en un 1% a Catalunya. Una xifra remarcable pel repte que han viscut les capçaleres impreses per sobreposar-se a l’impacte que la pandèmia ha tingut en audiència i anunciants, i la desaparició dels tradicionals punts de venda. Un augment que es presenta com la tendència contrària a la que viu la premsa més generalista. L’ACPC valora molt positivament aquestes dades demostrant que la premsa comarcal i local té un públic que la llegeix i la fa créixer.

Pel que fa a les dades concretes, en el conjunt de Catalunya, les publicacions impreses en paper de l’ACPC, entre les quals hi ha el Setmanari de l’Alt Empordà, van ser llegides per prop de dos milions i mig de catalans, obtenint una quota mitjana de lectors diaris de 269.144 persones, una xifra que significa un augment de 3.000 lectors més que l’any anterior (un 1% més). En percentatges, això representa que els mitjans impresos associats a Premsa Comarcal assoleixen un 26,3% dels lectors de totes les publicacions periòdiques en paper del país en la seva àrea de major audiència (menys l’àrea metropolità de Barcelona i Tarragona). En referència als hàbits de lectura, el 29% de lectors de comarques s’informa sobre què succeeix a la seva població a través del paper i el 17,3% a través de mitjans digitals. I pel que fa a les franges d’edat, destaca que el 25,7% dels menors de 35 anys escullen els mitjans comarcals en paper per informar-se, i el 17,1% els mitjans comarcals digitals, unes xifres que sumades indiquen que el 42, 8% dels joves llegeixen premsa comarcal.