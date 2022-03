El caporal Ramon Molins i el seu company Mateu investiguen dos nous assassinats a Figueres: el del propietari d’una farinera i d’una fàbrica de pastes i canelons. Les dues morts s’emmarquen sota el teló de la corrupció econòmica a la Figueres de la immediata postguerra, en aquest cas entorn del Servicio Nacional del Trigo, un organisme essencial dins «l’economia planificada a la russa pels militars», i són el punt de partida de La Farinera, la nova novel·la negra i policíaca de l’escriptor figuerenc Octavi Dalmau que passa a engruixir un xic més la saga iniciada el 2017 amb Cobdícia i seguida per Nèmesi: El burot de Maià (2020) i El brigada de l’hotel Florida (2021).

Durant la primera presentació de La Farinera, duta a terme la setmana passada a la biblioteca de Figueres, l’historiador Alfons Romero va exalçar el valor dels llibres de Dalmau no només transformant Figueres en un escenari literari, reconeixible pels lectors, sinó també utilitzant elements històrics reals o personatges inspirats en vivències pròpies. Romero, a més, va recomanar a les editorials que «s’agafessin seriosament el fenomen» que representa un autor que, en tan sols cinc anys ja ha autoeditat quatre llibres que, a la llarga, esdevindran una sòlida eina per als historiadors per reconstruir com es vivia en aquells anys a Figueres.

Octavi Dalmau va explicar que ell sempre havia escrit, però que «Cobdícia va ser un interruptor». «Em vaig adonar que, si no explicàvem bé aquells temps foscos, la gent jove no se n’assabentaria, és la nostra responsabilitat», confirmà tot admetent que ell és un gran «observador», un escriptor que beu de tot allò que va viure i escoltar a casa, a Llers. «Sempre parava l’orella i, això, segurament, m’ha condicionat molt com interpreto aquella època». En el cas de La Farinera, l’ambient torna a ser «trist, gris, degradat on hi ha gent que viu molt bé, que participa de les estructures econòmiques muntades pel règim, i molta altra que ho passa malament». Va admetre que, de nou, la trama havia anat sorgint a mesura que escrivia. «Quan començo mai sé com acabarà ni com evolucionarà, és una manera anarquista d’escriure, com soc jo». A La Farinera, l’autor, que continua escrivint fidelment en català i reproduint argot intrínsec del territori, incideix en el tema del mercat negre i l’evasió de capitals. També en certes pràctiques de jocs com el mahjong tant a l’Expres com al Cercle Sport «on alguns havien perdut, fins i tot, propietats; al llibre, la vida».