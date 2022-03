La 15a edició del Festival Portalblau ja ha començat. Concretament, ho va fer ahir, dissabte 26 de març, amb l'actuació de l'artista Agnès Algueró que va captivar el públic present a l'Alfolí de la Sal.

La cantant va presentar el seu primer disc Bosc Endins, editat per U98Music i creat i gravat al seu poble, Batet de la Serra. Amb cançons sobre l'amor, la naturalesa i mons imaginaris, l'actuació d'aquest dissabte ha estat la primera per a Algueró al Festival Portalblau. A partir de les vuit del vespre, va pujar a l'escenari acompanyada, a la guitarra, de Sebastià Gris.

15 anys de música a l'Escala

La d'enguany és la 15a edició del Portalblau. La programació musical al municipi s'allargarà fins al 15 d'agost. Fins ara, hi ha confirmades onze actuacions i propostes més per fer gaudir el públic de l'Escala i de la comarca a través de la música. Entre aquestes destaquen grups emergents com Stay Homas i el retorn dels Catarres.