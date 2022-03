Nobuko Kihira i Gustavo Carbó Berthold formen, des de fa vint anys, un binomi artístic, prolífic i exemplar. Junts van iniciar fa vint anys el somni de crear la galeria d’art Marges-U i des d’aquí han mantingut una diversificada i interessant programació amb propostes de pintura, escultura, arquitectura, conferències i tallers, amb la qual ha sobreviscut a les crisis que han sobrevingut, la darrera la del coronavirus, que han dificultat el complicat món de l’art. Tot i així mantenen viva la seva essència.

El proper dia 9 d’abril, la galeria inaugura l’exposició Un període amb llum, amb un títol suggerent que vol deixar enrere els problemes que ha comportat la pandèmia. Marges-U ha convidat Sadafumi Matsui, Arvon Wellen, Joana Roselló i Sònia Fuentes, i la mostra servirà per celebrar la trajectòria d’un dels espais artístics més emblemàtics del cor del Cap de Creus.

Motor cultural des dels inicis L'any 2003, G. Carbó Berthold, inaugurava una exposició amb la participació de l'artista Narotzsky, acompanyat de la seva dona i amb la presència de l'escriptor José Luís Giménez Frontin, que va ser director de la Fundació Catalunya la Pedrera.

«Continuem amb la nostra pròpia creació i fent les activitats que ens interessen, fent les coses que podem fer ara mateix, perquè la situació de pandèmia ha reduït les possibilitats», reflexiona l’artista Nobuko Kihira. És originària de Nagoya, al Japó. Va arribar a Cadaqués fa trenta anys i a poc a poc s’ha convertit en la cara visible i l’ànima d’un espai que assoleix la proesa de mantenir-se actiu tot l’any. En aquells inicis, «jo estava molt ocupada en les meves creacions, mentre la Galeria Marges-U naixia i madurava en el taller de Gustavo Carbó» rememora l’artista. «Gustavo Carbó em va donar suport sempre. Quan vaig arribar a Catalunya, em va convidar a Cadaqués a treballar i també a fer una exposició a Alemanya a través de l’associació d’Ateneus de Cadaqués, que ell presidia. Jo ja treballava amb el paper japonès i era una enamorada de la naturalesa d’aquí. Després de deu anys, va tancar l’Ateneu de Cadaqués i així arrencava la galeria Marges-U».

Abordant totes les disciplines Una de les incondicionals amigues de Marges U és Rosa Ardid que el 2011 va fer una de les seves intervencions a la galeria en forma de xerrada. Rosa Ardid és la coordinadora dels Premis Literaris de Cadaqués que tenen una llarguíssima trajectòria al municipi.

G. Carbó Berthold sempre ha treballat amb la mateixa energia, i discreció: «És una persona callada, de vegades sembla que no està aquí, però sí que hi és, no se’l veu gaire en públic, però quan exposa veiem que la seva pintura és molt forta, té molta energia. Vull agrair-li que sempre m’ha ajudat» assenyala Nobuko, en reconeixement d’una vida consagrada a l’art.

A Cadaqués, han deixat empremta els Dalí, André Derain i altres artistes en el passat. També altres més actuals com Picasso, Tharrats, Arranz Bravo, María Girona, Ràfols Casamada o Todó. G. Carbó Berthold és un dels artistes que està tot l’any a Cadaqués. S’hi va establir a la dècada dels setanta. Defineix la trajectòria de la galeria com «uns anys en els quals hem pretès orientar les exposicions cap a una actualitat artística, a vegades fent equilibris amb la programació dels diferents pintors o escultors. Ens hem trobat amb el lapsus hivernal que ha paralitzat en part el nostre impuls, però fins i tot aquest escull el superem amb diverses mostres de grups o col·lectives amb la cooperació dels mateixos artistes i persones amigues de la galeria».

Sensibilitat i passió en l'art Durant els anys 2012 i 2013, la presència de treballs de seda a la galeria han estat importants. Hi han exposat artistes com Nobuko Kihira, també Montserrat Costa i Pilar de la Villa que han assumit amb passió el treball d'aquest material.

A Marges-U, G. Carbó Berthold i Nobuko Kihira sempre han estat envoltats d’artistes i amics i entre tots han construït a Cadaqués una fèrtil vida social i cultural, que en reiterades ocasions ha estès les seves ales fins al continent nipó. Nobuko es confessa molt japonesa, però també molt catalana i empordanesa i assegura haver aconseguit integrar bé les dues cultures. Cada hivern, després que passa la temporada alta a la galeria, va al seu país per estar amb la seva mare, que ja té 91 anys. «Com a balança haig de tenir dues cultures, però viure al Japó, només, ja no podria. Al principi, quan vaig arribar a Catalunya, estava molt tancada, ho amagava tot a la meva ment, ara, des de fa uns anys, parlo i m’expresso amb més facilitat, estar aquí m’ha donat la llibertat mental que no tenia».

Després de dos anys de pandèmia i ara amb una societat de nou colpejada per la guerra d’Ucraïna «encara busco el motiu perquè la gent s’animi a entrar a la galeria. Fins ara hem fet un munt d’activitats, han vingut molts grups japonesos atrets per la gastronomia i cultura de Catalunya, que genera molt d’interès en el públic japonès i a la vegada la gent d’aquí s’interessa molt per la cultura japonesa». Durant la pandèmia, l’artista Nobuko Kihira va viure l’art al Japó, sense data de tornada a Cadaqués durant uns llargs mesos pel coronavirus. «Allà, com sempre, madurava la idea de potenciar l’intercanvi entre Catalunya i el Japó i encara busquem com fer realitat un vell projecte que a la vegada és cada cop més real: crear una extensió de la galeria al Japó, a Kyoto».

El suport ferm de Carbó Berthold El 2010 va ser per l'artista G. Carbó Berthold un any intens on va presentar La Tercera Dècada, una exposició, amb obres dels anys 2000, on mostrava la serenitat adquirida per l'artista, i on està present el cel de l'Empordà i de Cadaqués.

Aposta per la qualitat

Carbó Berthold i Kihira han treballat sempre plegats mantenint viu el seu projecte de vida i d’art i amb una aposta clara per la qualitat. Han exposat en reiterades ocasions junts i per separat, perquè tots dos conreen conceptes d’art diferenciats: per exemple Carbó Berthold treballa amb obra sobre tela, amb acrílics i pigments i Kihira, sobre paper. La seva creació va íntimament lligada a la seva passió per materials tan delicats com el paper i la seda. També han passat per la galeria altres dones artistes que han sentit la passió per aquest material subtil i glamurós i s’han fet moltes exposicions. L’arquitecta Pilar de la Villa va reorientar en època de crisi el seu treball cap a l’art de la seda.

Precisament, al costat d’alguns amics artistes, els galeristes es plantegen tirar endavant l’any que ve nous projectes com ara una Ruta d’Arquitectura per Cadaqués. «Hi ha moltes cases catalogades al municipi. Valorem la possibilitat de crear una ruta perquè es puguin visitar. L’ajuntament ens donaria suport. També l’any que ve ens agradaria publicar un diccionari de 50 anys d’arquitectura a Cadaqués, que no existeix».

Fent xarxa amb artistes locals N. Kihira va participar en un concurs del Mini Print Internacional fa trenta anys i es va quedar a viure a Cadaqués. El 2018, es va celebrar a la galeria una xerrada per parlar del Mini Print, del paper, i amb la família Fort i G. Carbó Berthold.

Les ganes de continuar treballant en nous projectes denoten el caràcter imparable de Nobuko: «Sempre li dono voltes al cap per fer realitat nous somnis per la galeria i per Cadaqués». Al voltant del món de la pintura hi ha moltes coses importants, diu. «Busquem motius per expressar-nos. Quan fem una exposició o qualsevol activitat, la gent ve a portar-nos els seus problemes i també les seves coses positives». La pandèmia ha posat a prova la salut mental de les persones: «Soc artista i voldria relacionar l’art amb teràpia, amb psicologia i curació». Els darrers esdeveniments ens han obligat a canviar i, en el seu cas, des de la galeria «m’he centrat a treballar en la pàgina web de la galeria, en treballar més internet, per promocionar-nos». Al mateix temps observa amb satisfacció que «a poc a poc la gent cuida més el poble. L’Ajuntament ens cuida més i es tiren endavant iniciatives per fer venir gent fora de la temporada d’estiu».

El moment actual «el vivim inspirant i expirant, som un poble de naturalesa i pretenem continuar oferint propostes plenes d’energia».

La temporada d’exposicions es manté activa al llarg de l’any

Marges-U continua amb una activitat frenètica l’any del seu vintè aniversari. Aquests dies l’artista Hiroko Sàto exposa els seus treballs. Poc després, el 9 d’abril, s’inaugura l’exposició Un període amb Llum, amb Sadafumi Matsui, Arvon Wellen, Joana Roselló i Sònia Fuentes. Del 4 al 27 de juny és el torn de la fotògrafa Maya Cusell i la seva proposta Peopple in black & White. L’estiu, a la galeria, sempre és un període de molta intensitat. Del 2 de juliol a l’1 d’agost s’hi podrà visitar l’obra de Montserrat Costa Pons. Del 6 al 29 d’agost seran protagonistes els treballs d’Alfredo Sánchez i G.Carbó Berthold. Els artistes Joaquín Carbó, Nobuko Kihira i Susi Salat prenen el relleu a la galeria i exhibiran obra del 3 al 27 de setembre. De l’1 al 31 d’octubre serà el torn d’Annette Emmermmann, Karin Tarres i Natxo Vega. La darrera exposició del 2022, a la galeria, serà el 8 de desembre amb artistes assidus a la galeria.

L’esperit i la filosofia han estat sempre apostar per la qualitat i, vint anys després, el segell dels millors artistes i la diversitat d’estils ha estat i és reclam i garantia de supervivència.