El bateria Taylor Hawkins, de Foo Fighters, va morir la nit d'aquest divendres a Bogotà on la banda nord-americana tenia previst presentar-se en el Festival Estéreo Picnic, va informar aquesta agrupació. «La família Foo Fighters està devastada per la tràgica i prematura pèrdua del nostre volgut Taylor Hawkins. El seu esperit musical i el seu riure contagiós viuran amb tots nosaltres per sempre», va escriure la banda en el seu compte de Twitter. Els Fighters van agregar en el seu missatge: «Els nostres cors estan amb la seva esposa, fills i família, i demanem que la seva privacitat sigui tractada amb el màxim respecte en aquest moment inimaginablement difícil».

Foo Fighters era un dels caps de cartell de l'Estéreo Picnic on la seva actuació estava prevista per aquest divendres a la nit, i la mort de Hawkins, de 50 anys, va ser informada una hora abans que pugessin a l'escenari. Un dels artistes de la banda Black Pumas, que acabava de pujar a la tarima de l'Estéreo Picnic va ser l'encarregat de comunicar al públic la defunció de Hawkins, nascut el 17 de febrer de 1972 a Forth Wort (Texas). Segons mitjans locals, l'artista va ser trobat sense vida a l'habitació de l'hotel on està allotjada la banda a Bogotà. Hawkins era una de les figures visibles de la banda al costat de l'ex Nirvana Dave Grohl. En els concerts solia deixar la bateria per cantar clàssics del rock com Under Pressure, de Queen i David Bowie, o Rock n'roll, de Led Zeppelin. Igualment, després de la cancel·lació del concert d'aquesta setmana a Paraguai, el músic dels Foo Fighters va sortir a abraçar a una nena que estava tocant la bateria, una imatge que es va fer viral.

Immediatament després de conèixer-se la tràgica notícia, l'organització del festival va informar de la cancel·lació de la presentació de la banda de Seattle. «Amb el cor trencat estem aquí per comunicar-los una notícia tristíssima» va anunciar l'organització de l'Estéreo Picnic, la qual cosa va fer que molta gent entre el públic trenqués a plorar. Hawkins va créixer a Laguna Beach (Califòrnia), on va començar a estudiar música de conservatori i encara que la seva especialitat era la bateria també tocava piano i guitarra. Entre els artistes que van inspirar la seva carrera estaven Stewart Copeland de The Police, i Roger Taylor de Queen. Carlos, un assistent a l'Estéreo Picnic, amb la samarreta de la banda, es va assabentar de la mort de l'artista mentre guardava lloc per escoltar-los, a través de l'anunci de l'organització, però no ho podia creure. Per a ell, Hawkins era «el bateria de la banda de tota la vida» i la seva mort l'ha deixat «fet una merda». «Era un referent artístic i una inspiració», va dir compungit a EFE.

Dolor i plor a l'Estéreo Picnic

La mort del músic va caure aquesta nit com una bomba entre el públic que esperava per veure a la banda de rock en el Festival Estéreo Picnic, als afores de Bogotà, on en conèixer la notícia molts van trencar a plorar. Els Fighters eren els cridats a tancar aquest divendres la primera jornada de l'Estéreo Picnic, però una hora abans que pugessin a l'escenari la notícia de la mort del bateria, anunciada per la mateixa banda en les seves xarxes socials, va córrer com pólvora entre la multitud. Abans que comencés la presentació dels Black Pumas, els organitzadors del festival i el líder d'aquest grup van sortir a anunciar la notícia i van demanar un minut de silenci en homenatge al bateria, que va ser respectat per un públic commocionat pels fets.

Diego Urbano, que va viatjar des del Perú només per veure a Foo Fighters en concert, va dir a EFE que pràcticament «vam arribar i es van trobar l'anunci». És «una escena molt trista perquè arribem a l'escenari a veure com era la cosa, i els tècnics i l'staff' estaven plorant, desmuntant les coses», va assenyalar. «Més enllà dels diners perduts, els fans estem trencats», va assegurar un angoixat Urbano. A l'escenari on s'anaven a presentar els Foo Fighters l'organització del festival va fer un altar improvisat amb un centenar d'espelmes enmig d'un silenci sepulcral i acompanyats per centenars de fanàtics, molts dels quals no van poder contenir les llàgrimes.

Juan Camilo, que els anava a veure per segona vegada després d'haver-ho fet el 2015, va dir a EFE que Hawkins «és un bàsic i un referent» del rock. «Ha estat desconcertant assabentar-se a 20 minuts de l'inici del concert», va afirmar el jove, que de camí al festival venia escoltant la música dels Foo Fighters. Malgrat que molts dels commocionats fanàtics van decidir quedar-se a recordar a Hawkins, els acords de les guitarres no van deixar de sonar i després de la breu vigília l'Estéreo Picnic va continuar com un homenatge a la memòria i el virtuosisme del mort bateria.