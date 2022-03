«La fotografia per Dalí no va ser un deliri sinó una aposta personal i comercial guanyadora». Així de rotund és l’estudiós Miquel Manzano, autor del llibre Salvador Dalí. Fotografía y delirio (La Fàbrica) que fa uns dies es va presentar, a través de videoconferència, en un acte organitzat pels Amics dels Museus Dalí de Figueres. Manzano titlla el pintor figuerenc del «primer influencer de la història», ja que, tant ell com Gala, van saber «entendre la importància de crear una marca personal».

«Molta gent pensa que Dalí es va avançar a aquest fenomen actual, perquè ell va ser dels primers a utilitzar diferents mitjans de comunicació de l’època per dir la seva, entretenir i crear espectacle. Els happenings i performances es varen originar als Estats Units durant la dècada dels 50, 60 i Dalí ja havia començat a fer aquestes aparicions o happenings molts anys abans», comenta l’estudiós tot recordant la portada que li va dedicar la revista Time el 1936 o convida a visitar el vestidor de Gala a Portlligat. «Gala, qui va tenir un paper molt important en la creació del Dalí mediàtic que coneixem, amb unes tres-centes fotografies va avançar-se al que seria la galeria d’imatges d’Instagram on els influencers, les celebrities mostren la seva vida glamurosa en esdeveniments socials, envoltats de luxe i de persones famoses. En aquestes imatges curosament seleccionades es veu a Dalí i Gala en nombrosos actes socials durant els seus viatges per tot el món envoltats de persones cèlebres, artistes, polítics, empresaris... El mateix que mostren avui els perfils dels influencers».

De ben jove, Miquel Manzano es va començar a interessar per les fotografies de Dalí. «Les trobava molt originals i divertides», diu. Però no va ser fins fa uns deu anys quan parlant amb un «dels fotògrafs personals» del mestre, tal com ell els anomena en el llibre distingint-los dels professionals, que va veure que el tema no s’havia abordat encara en profunditat. Així va néixer aquest projecte que incideix en la importància que li va donar el pintor a aquest art després «d’haver dedicat la seva creativitat a la pintura, l’escriptura, l’escultura, la publicitat, el cinema i al disseny de tota mena de productes, des de vestuaris i escenaris d’òpera, de ballet». Així, explica l’estudiós, «no només va utilitzar la fotografia per promocionar la seva persona mediàtica i la seva obra, sinó també per experimentar en conceptes estètics, visuals i òptics que incorporaria en algun moment en l’obra pictòrica».

Miquel Manzano recorda que Dalí va conèixer la fotografia quan tenia cinc anys de la mà del mestre Esteve Trayter. «Ell li va descobrir el món de la imatge o la fotografia amb un estereoscopi, un aparell òptic, que a través de dues diapositives planes d’un mateix objecte separades entre si, feia possible la visió en relleu, quelcom revolucionari a principis del segle XX». Dalí explica a Vida Privada que va ser amb aquell aparell que «vaig veure les imatges que haurien de commoure’m més profundament per la resta de la meva vida».

A París, va començar a experimentar amb la fotografia –paraula que l’estudiós recorda que significa escriure amb llum–, quelcom que mantindria tota la vida i amb diferents fotògrafs com Brassai, Halsman, Schad o Man Ray. D’aquest darrer explica com «experimentaria amb el seu rayogrames, una tècnica que permetia la creació d’imatges sense càmera fotogràfica». Dels anys 40 als 70 Dalí col·laboraria amb Halsmann en diferents projectes i conceptes estètics com la Saltology. Durant les dècades dels 60 i 70 s’interessaria per les holografies i el 3D col·laborant, fins i tot, amb un físic que havia guanyat el Nobel com Dennis Gabor. Anys més tard, arribarien les imatges enteroscòpies o el revelatge Cibachrome amb Delacroix.

Manzano està convençut que el pintor, en ser una persona extremadament «curiosa i inquieta», cercava en les capacitats tècniques de la fotografia «una font d’inspiració artística». Però, afegeix, també «hi va veure un gran potencial per promocionar la seva obra i, sobretot, persona mediàtica. Un mitjà per aconseguir les seves ambicions artístiques i personals». En aquest sentit, no es pot obviar que Dalí ha estat un dels creadors més retratats de la història. Només la Fundació Dalí aplega més de quinze mil fotografies, l’agència Efe, més de cinc mil, sense comptar els milers de fotografies que volten pel món. Manzano afegeix que, a més, molts dels seus amics, com Meli o Joan Vehí, eren fotògrafs. «Conscientment o inconscientment, m’inclino més per conscientment, ell es va envoltar de fotògrafs», conclou.

A contracorrent

El figuerenc no només va utilitzar la fotografia per crear, també va escriure. «Ja a finals dels anys 20 i principis dels 30, Dalí va escriure diversos articles defensant les bondats de la fotografia en un moment en què molts la menyspreaven perquè pensaven que acabaria amb la pintura pel seu poder de representar la realitat de manera més fidedigna». En els escrits a L’Amic de les Arts, La Gaceta Literaria i la revista Minotaure «presenta la fotografia no com un enemic de l’art, en especial la pintura, sinó com un aliat». Defensa que aquesta nova disciplina artística «és un instrument per la invenció i una finestra oberta a la revelació artística. Veu a la fotografia com la finestra a un món de fantasia i una aliada del surrealisme, un moviment artístic on la fotografia tenia un paper rellevant en la creació i fusió d’idees i imatges».

D’altra banda, el llibre inclou fotografies de diferents fotògrafs i fons com el de la Fundació Gala-Dalí, «que m’han ajudat moltíssim en el projecte, com també Montse Aguer i Mercedes Aznar que han fet possible que fos una realitat». Altres fons són els de Magnum Photos o Fundació Photographic Social Vision. El llibre està escrit d’origen en català, però Manzano va tenir clar que volia que el publiqués una editorial especialitzada en fotografia i líder mundial com La Fàbrica. «Malauradament publica només en castellà», conclou l’autor.