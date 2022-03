'Cinco Lobitos', de la directora basca Alauda Ruiz de Azúa, ha estat la gran triomfadora de la 25a edició del Festival de Cinema de Màlaga amb la Biznaga d'Or a la millor pel·lícula espanyola, millor guió i millor interpretació femenina ex aequo per a les seves dues protagonistes, Laia Costa i Susi Sánchez. 'Cinco lobitos' és un film intimista que parla de les primeres maternitats, de les relacions amb els pares i les dinàmiques familiars i emocionals, i del concepte de cuidador. En paral·lel, la producció catalana 'Mi vacío y yo', d'Adrián Silvestre i amb Carlos Marqués-Marcet de coguionista, ha rebut el Premi Especial del Jurat. La Biznaga d'Or a la millor pel·lícula iberoamericana ha estat per a 'Utama', del bolivià Alejandro Loayza.

Leonardo Sbaraglia, millor actor per 'Almost in love'

El premi al millor actor ha anat a parar a mans de l'argentí Leonardo Sbaraglia per la pel·lícula 'Almost in love' (Ámame), mentre que la Biznaga de Plata a la millor direcció ha reconegut la tasca d'Alejandro Loayza per 'Utama', segons ha anunciat el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, acompanyat pels representants dels diferents jurats del certamen. Els guardons a les millors interpretacions de repartiment han estat per a Debora Maria da Silva per 'A mae (La madre)' i Nicolás Poblete per 'Mensajes privados'. La Biznaga de Plata a la millor música ha premiat Cergio Prudencio per 'Utama', la millor fotografia ha estat per a Nicolás Wong Díaz per 'The Gigantes', i el millor muntatge ha distingit Rodrigo Saquel per 'Mensajes privados'.

Els cinc llargmetratges catalans que han format part de la Secció Oficial de Màlaga han estat 'La voluntaria', de Nely Reguera; 'La cima', d'Ibón Cormenzana; 'La maniobra de la tortuga', de Juan Miguel del Castillo; 'Nosaltres no ens matarem amb pistoles', de Maria Ripoll, i 'Mi vacío y yo', d'Adrián Silvestre. 'Alcarràs', de Carla Simón, guanyadora de l'Os d'Or de la Berlinale, ha format part de la secció oficial fora de competició. Simón va aconseguir cinc premis el 2017 amb la seva òpera prima 'Estiu 1993'. El jurat de la Secció Oficial ha estat format per Cecilia Suárez, Javier Cercas, Manuel Martín Cuenca, Marco Mühletaler i Marta Nieto.

Meritxell Colell, millor direcció per 'Dúo' a la secció Zonazine

Els guardons a directors catalans s'han estès també a la secció competitiva Zonazine, ja que el premi a la millor direcció ha anat a parar a mans de Meritxell Colell per 'Dúo'. La Biznaga d'Or a la millor pel·lícula de Zonazine ha estat per a 'Lugares a los que nunca hemos ido', del director canari Roberto Pérez Toledo. A la secció de Curtmetratges, 'Harta', de la directora vallesana Júlia de Paz Solvas, s'ha emportat el Premi del Públic i els premis a la millor interpretació femenina (Anna Caponnetto) i masculina (Julián Villagrán). I 'La Perrera', d'Emilio López Azuaga, ha estat distingida amb una Menció Especial del Jurat pels actors Emilio Pacheco i Jaime Crespo.

Finalment, a la secció oficial de Documental, 'Balika', d'Aitor Sánchez Smith i Lander Ibarretxe, ha rebut una Menció Especial del Jurat. I els curtmetratges documentals 'El día que volaron la montaña', d'Alba Bresolí, torna a casa amb una Menció Especial del Jurat; i 'Cada dia diumenge', 'd'Alberto Dexeus, amb un Premi del Públic.