Lola Ventós serà l’encarregada de dissenyar el cartell de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres d’aquest any, que tindran lloc del 28 d’abril al 3 de maig.

Ventós va néixer a Figueres el 1966. Artista, pedagoga i creadora ha regentat durant 15 anys la galeria d’art Ventós a Figueres, que banda de l’espai expositiu, ella hi va fer néixer i créixer una escola de pintura per a infants on aquests se sentien com a casa perquè podien expressar-se lliurement. Ventós va abaixar la persiana el passat setembre, amb una exposició, per primer cop, de la seva pròpia obra i un mercat benèfic.

Ventós explica que ha rebut amb molta il·lusió aquest encàrrec de dissenyar el cartell de Fires i Festes i diu que “m’agrada l’art que va ple de missatge que genera consciència i reaccions emocionals i recordo que des que tinc tres anys sempre he tingut un llapis a la mà”.

L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó ha dit que “és un orgull que Ventós hagi acceptat la nostra proposta de dissenyar el cartell de Fires. La ciutat reconeix la tasca de la Lola, una dona que ha demostrat el seu compromís amb la cultura, l’art empordanès i que ha treballat sempre, de manera inclusiva arribant a moltíssima gent, sobretot a molts infants i joves que han descobert la passió per l’art de la seva mà”.