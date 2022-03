L’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries celebra aquest dissabte els seus primers vint-i-cinc anys, el primer quart de segle d’existència des que es va constituir aquest ens autònom. La festa, que arriba en un moment d’impàs amb l’aplicació d’un nou Pla estratègic, inclou la presentació en societat, a migdia, d’un capgròs, en Farinó, que s’ha creat especialment per l’ocasió i que lluiran els integrants de la colla de gegants de Castelló.

La festa d’aniversari s’allargarà durant tot el dia i s’hi han implicat moltes entitats locals. A les 11 del matí, els alumnes de l’escola municipal de música Antoni Agramont oferiran una audició de sardanes i, tot seguit es presentarà el capgròs Farinó. A la tarda, a partir de les 5, seran els membres de l’Esbart Dansaire Castelló els que es sumaran als actes. Una hora més tard, es presentarà una app del museu sobre el rec del Molí que servirà com una nova eina per difondre el patrimoni i que ha estat creada per l’empresa Sixtemia amb guió de Sorbus. Actors del Grup de Teatre Esplais i Gerard Ripoll s’han encarregat dels àudios. La festa es clourà a les 7 de la tarda amb la visita teatralitzada La revolució de la farina. Durant tot el dia, es podrà accedir gratuïtament al recinte on el visitant podrà admirar encara l’exposició temporal Catalunya país d’enginy i innovació. 30 aportacions científiques catalanes.