Després d’un any d’aturada forçada per la pandèmia, el Carnaval de l’Armentera torna amb més força que mai per fer gaudir a petits i grans. En concret, la festa tindrà lloc el diumenge 27 de març, i començarà a les 11 del matí amb una cercavila ben especial animada per la Batuscala. Tal com explica Narcís Isern, alcalde de l’Armentera, «la rua es farà a peu, sense carrosses, i hi participarà tothom que vulgui, sigui del poble o no; els forasters també estan convidats».

Tanmateix, cal esmentar que el consistori armenterenc, conscient de la situació actual que vivim, ha ideat una festa de Carnaval adaptada a les mesures Covid. De fet, aquest és el motiu pel qual s’ha endarrerit la celebració, i s’han concentrat tots els actes en un sol dia. «Ara que sembla que tot va millorant, esperem que el dia 27 ja no s’hagi de portar mascareta en grups nombrosos. En qualsevol cas, com que es fa tot a l’aire lliure, i la gent habitualment se situa per grups familiars, pensem que tot anirà bé», detalla Isern. «La Sopa», una tradició ancestral Si hi ha un acte que caracteritza el Carnaval de l’Armentera és «La Sopa», un dinar popular on, encara que sembli mentida, no es reparteix sopa sinó arròs. I el cert és que aquesta festivitat té molta història, ja que té segles d’antiguitat: és hereva d’un antic costum on s’oferia menjar als pobres. Amb els anys, però, s’ha convertit en una festa popular on tothom és convidat. Una curiositat de «La Sopa» és que s’ha celebrat ininterrompudament des de l’antiguitat, excepte en l’època de la guerra civil i, recentment, en els temps de pandèmia. Enguany, però, es recupera la tradició. «Es repartiran entre 1.500 i 1.600 plats; n’hi haurà per tots», explica el batlle. Això sí, el dinar s’adaptarà al protocol sanitari actual: «L’arròs el servirem taula per taula perquè la gent no es concentri en un lloc», detalla Narcís Isern. A més, també cal recordar que s’han de portar plats, coberts i cadira. Un cop el popular dinar de Carnaval finalitzi, la festa encara no haurà acabat, i és que arribarà el torn de la cobla Osona, que delectaran a tots els armenterencs i forasters amb el so dels seus instruments. La cobla Osona és especialista en audicions de sardanes, oficis, aplecs, balls de gegants, cercaviles, balls vuitcentistes, concerts i ballets, entre altres. Per aquest motiu, les seves melodies, que barregen tradició i jovialitat, seran la poció perfecta per acabar el Carnaval amb una explosió de festa i alegria.