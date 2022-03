La doctora en Humanitats i historiadora de l’art figuerenca, Mariona Seguranyes, ha estat novament nominada per l’Associació Catalana de Crítica d’Art a la 38a edició dels prestigiosos premis ACCA pel comissariat de l’exposició Josep Vallès. Entre l’alquímia i l’art, dins la categoria de crítica. Els premis, als quals opten trenta finalistes repartits en sis categories, s’entreguen aquest dimecres a partir de les set de la tarda a l’auditori Meier del Museu d’Art Contemporani de Barcelona.

L’exposició comissariada per Seguranyes va ser produïda per l’Institut d’Estudis Empordanesos amb la col·laboració de la Fundació Valvi de Girona i es va poder veure a Girona, Roses i Figueres. La historiadora reconeix que aquesta nominació és «un homenatge a la trajectòria de Pep Vallès» i no amaga la cursa d’obstacles que va ser aixecar-la: «Ha estat un projecte que va néixer gairebé sense pressupost i a poc a poc va anar creixent i fluint. En Pep estaria molt feliç».

La mostra, que es nodreix de la col·lecció d’obres que el crític d’art havia anat aplegant al llarg de tota la vida, permet aprofundir en la figura del figuerenc i reivindicar el seu llegat. Per Seguranyes, Pep Vallès (1931-2020) va ser «un crític lúcid, un altaveu per a la creació artística catalana progressista i reivindicativa que sempre va escriure amb total llibertat».