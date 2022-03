La 14a edició del festival Sismògraf d’Olot comptarà amb una trentena de propostes artístiques durant el mes d’abril, amb els plats forts entre el dijous 7 i el diumenge 10 del mateix mes. La proposta artística es podrà gaudir en espais naturals de la zona com el volcà Montsacopa, els Tossols, la plaça de Braus, l’Estadi d’Atletisme o les Fonts de Sant Roc.

L’edició d’enguany s’obre a noves disciplines que utilitzin el cos per expressar-se i comptarà amb més propostes internacionals i majors entorns naturals. Sota el lema “el festival que detecta el moviment del cos i del planeta” la iniciativa vol ser més conscient, tenir una mirada més global i sostenible al mateix moment que manté el diàleg amb la ciutat.

El certament comptarà amb artistes internacionals de països com Dinamarca, Noruega, França i Suècia, i noms de proximitat com Raquel Gualtero, Sol Picó, Eulàlia Bergadà, la companyia Maduixa, Ada Vilaró o Àngel Duran.

El festival arrencarà el dia 2 d’abril amb els espectacles Migrare de la companyia Maduixa; la performance d’Ada Vilaró anomenat S.O.S i Insecta Dance Music del duet de música electrònica i poesia Jansky. Durant els dies forts del festival i la resta de mes d’abril es podrà gaudir de propostes artístiques com City horses dirigit per les artistes sueques Anna Källblad i Helena Byström o Bark de la companyia noruega Acting for Climate, entre molts altres.

A més, la iniciativa ofereix quatre itineraris per aquells espectadors que vulguin viure l’experiència que ofereix el festival a través de les diverses propostes artístiques mentre gaudeixen de l’entorn i l’ambient del festival. Uns recorreguts que contemplaran passejades vora el riu, matinals d’arts vives en plena natura o funcions entre cràters i grederes, les quals començaran a les cinc de la tarda i acabaran a les vuit.

Podeu comprar les entrades del festival a través de la seva pàgina web. A més, també podreu trobar informació del festival, la programació, informació pràctica sobre les propostes o com arribar i el seu contacte.

El Moviment d’Olot

El Sismògraf busca persones que tinguin ganes de formar part del projecte Moviment d’Olot, una iniciativa de creació artística col·lectiva que vol generar una dansa inclusiva que “representi i identifiqui” la ciutadania. Per participar, no cal tenir coneixements de dansa sinó participar en tallers i en l’actuació final que proposa la companyia Mont de Dutor el dissabte 9 d’abril a la Plaça de l’U d’Octubre d’Olot.

La companyia vol “cristal·litzar el moviment autòcton i fer emergir la dansa de la ciutat com a patrimoni immaterial” de la ciutat i la ciutadania. Els participants es dividiran en quatre grups creant una coreografia única, el qual esdevindrà Moviment d’Olot.