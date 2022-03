Aquest hivern passat, durant el traspàs d’un any a l’altre, la llibretera figuerenca Susi Pairutó Rigall anunciava la seva jubilació i, amb ella, el tancament d’una llarga etapa de l’Auca, establiment de referència al carrer de Peralada de Figueres. Ja aleshores, Pairutó tenia clar que «el comiat havia de ser com Déu mana, envoltada dels clients i els amics que ens han fet confiança durant aquests quasi quaranta anys, però les restriccions de la pandèmia ens ho van impedir».

L’ocasió per fer-ho va arribar aquest passat divendres, quan Coia Valls, una de les escriptores amb les quals l’Auca ja havia interactuat en nombroses ocasions anteriors, va venir a Figueres per a presentar el seu nou llibre L’Alquímia de la vida (Columna). Es va fer al Cercle Sport i no va ser una presentació habitual. Aquest cop la convocatòria va anar a càrrec de la Llibreria La Ploma de la Font Lluminosa. I, tampoc va ser fruit de cap casualitat, ja que la seva propietària, Carme Heras, ha mantingut una relació de col·laboració constant amb Susi Pairutó durant aquests darrers anys.

L’exalcalde i regidor Jordi Masquef, qui va intervenir a l’acte, va posar èmfasi en aquest fet: «A Figueres de vegades som autodestructius, però la competència ben entesa s’ha de lloar». Pairutó va agrair la presència d’un públic que va omplir la sala Narcís Monturiol. «La meva jubilació no hauria estat aquesta, m’hauria agradat fer-la a la botiga», però va donar per bo un acte carregat d’emocions i en el qual va intervenir, de manera espontània, amb alguns petits sons, la seva neta Jana. La nineta dels seus ulls.

«L’Alquímia de la vida»

L’homenatge no va amagar la presentació del llibre L’Alquímia de la Vida, de Coia Valls, tot al contrari. El treball històric de l’escriptora reusenca explica el destí d’uns personatges que posen en dubte els valors d’una època i la medicina del segle XV i elaboren uns remeis que els posaran en perill. La trama arrenca amb Magí Surroca, un gran expert en l’art de l’alquímia, que investiga fórmules antigues per elaborar remeis. Un metge aventurer serà decisiu per vendre una poció de triaga. Un personatge sense escrúpols no dubtarà en interposar-se en el seu camí. La història es completa amb diversos col·laboradors que ajudaran als protagonistes d’acord amb l’ideal de trobar l’harmonia entre les persones i la natura, la llibertat i la plenitud.

«Què és la vida sinó un procés alquímic», va dir l’autora, mentre l’alquímia del moment deixava un pòsit d’agraïment cap a Susí Pairutó