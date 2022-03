El Museu de l’Anxova i de la Sal de l’Escala acull des de fa uns dies la segona exposició del col·lectiu DonArt integrat per set artistes locals: Regina Hernández, Margarida Geronés, Beni Ballesta, Susanna Nicoletti i Anna Argilés. Sota el títol Després del silenci, ens vestim pel futur, les set s’han unit per reflexionar sobre el paper de la dona i la feina no reconeguda o invisibilitzada i com aquest ha evolucionat des dels anys seixanta, és a dir, des dels temps de les seves mares. Ho fan prenent un element comú, el davantal, i a partir d’uns espais compartits.

L’exposició, inaugurada amb motiu del Dia de la Dona, consta de dues parts. A la primera, el visitant hi pot veure una instal·lació i una perfomance gravada en vídeo al safareig públic, ubicat a tocar el mateix centre museístic, on un munt de davantals d’altres èpoques queden reemplaçats per altres davantals intervinguts per les mateixes artistes del col·lectiu, que ens obren les portes a noves perspectives de futur. En aquests davantals intervinguts, les creadores mostren com es veuen a si mateixes davant la societat. A l’altra part de la mostra, el públic hi pot trobar fotografies antigues de dones de l’Escala que va fer el fotògraf Joan Lassús unes quantes dècades enrere. Aquest les va retratar portant una bata i immerses en diferents tasques quotidianes o espais familiars. A partir d’aquestes imatges, les artistes s’han retratat també imitant-les i fent així una comparativa entre l’ahir i l’avui del paper de la dona en la societat, homenatjant principalment les tasques vinculades a la llar. L’exposició es conclou amb les obres plàstiques de les set creadores, on cadascuna ha plasmat les seves inquietuds referent al món de la dona. El Col·lectiu DonArt va néixer ara fa just un any, coincidint amb el Dia de la Dona. Aquest grup heterogeni cercava, i cerca encara, expressar-se des de diferents disciplines: pintura, gravat, ceràmica, fotografia o collage. En aquella primera proposta, les integrants, que aleshores eren onze, buscaven realçar el paper de la dona dins la societat i, per això, van anar-les a fotografiar en els seus espais de treball o de lleure. Una altra iniciativa artística que van promoure va tenir lloc també l’any passat, per Tots Sants, quan les creadores van intervenir en una quinzena d’aparadors de comerços locals, amb l’absoluta complicitat dels comerciants. L’exposició Després del silenci, ens vestim pel futur, que també es reserva un espai per la participació del públic, es podrà veure al Museu de l’Anxova i de la Sal fins al proper 17 d’abril.