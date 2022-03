La Schubertíada ha programat "més concerts que mai" per celebrar els 30 anys. Són 23 propostes entre l'11 i el 28 d'agost mantenint la canònica de Vilabertran com a escenari principal i amb propostes a Castelló d'Empúries i a Vilajuïga. Un agost de música clàssica i cançó poètica que aplegarà grans mestres de prestigi internacional i donarà l'oportunitat a artistes emergents, un dels segells del festival. Per a l'aniversari, han ideat una doble vetllada per homenatjar Jordi Roch, fundador i ànima del festival, que aplegarà els seus artistes i repertori favorits. Hi participaran la soprano Julie Fuchs, la mezzo Ema Nikolovska i el baríton Matthias Goerne i els pianistes Daniel Heide, Wolfram Rieger i Alexander Schmalcz.

Un festival "especial", en el que es crea una atmosfera íntima i única entre públic i artistes i que arriba als 30 anys. La Schubertíada 2022 proposa un "rècord" de concerts amb 23 propostes a espais tan emblemàtics com la canònica de Vilabertran, la basílica de Castelló d'Empúries i la deu d'Aigües de Vilajuïga. Una de les cites imprescindibles per als amants del lied celebra l'aniversari amb un cartell de luxe que aplega artistes de renom i posa el focus en joves promeses.

De fet, el fundador i ànima del festival, Jordi Roch, ha subratllat que un dels grans encerts de la Schubertíada ha estat saber detectar aquests artistes emergents de ben joves i haver travat una relació que ha fet que, un cop consagrats, continuïn reservant un espai per poder tornar al festival any rere any. És el cas de Matthias Goerne que enguany serà un dels protagonistes d'una de les propostes més emotives.

El director del festival, Víctor Medem, ha explicat que per commemorar els 30 anys han programat una doble vetllada que serà un homenatge a Jordi Roch. Dos concerts a la canònica de Vilabertra el 21 d'agost que reuniran els artistes que tenen una relació especial amb Roch i el seu repertori favorit. "Volíem que hi fossin els artistes amb qui hi té una connexió especial i no hi podien faltar Matthias Goerne i Wolfram Rieger", ha explicat Medem.

Goerne i el pianista Alexander Schmalcz oferiran un repertori de Schubert. Abans, la soprano Julie Fuchs i el pianista Daniel Heide se centraran en les melodies franceses de Fauré i Polenc, un repertori "molt estimat" per a Roch. I Rieger de la mà de la mezzosoprano Ema Nikolovska oferiran cançons de Dvořák, Schubert i Toldrà.

La presència concentrada en poc més de deu dies de grans mestres com Matthias Goerne, Christoph Prégardien, Andrè Schuen, Marlis Petersen, Julie Fuchs, Johannes Martin Kränzle, Juliane Banse, Julia Kleiter, Wolfram Rieger, Julius Drake, Malcolm Martineau, Daniel Heide i Francisco Poyato, combinada amb la de joves talents com Konstantin Krimmel, Manuel Walser, Catriona Morison, Ema Nikolovska, Johanna Wallroth, Roger Padullés, Ammiel Bushakevitz i Akemi Murakami, suposen una autèntica fita per als coneixedors de la cançó poètica, pràcticament impossible de trobar de manera tan concentrada en altres festivals a Europa.

La varietat de repertori que proposa enguany la Schubertíada és d'una "gran riquesa, diversitat i equilibri". En l'àmbit instrumental, destaquen tres grans sonates per a piano de Mozart, que cada cop costa més escoltar en recitals; la primera integral de les sonates i partites per a violí de Bach amb violinistes catalans; L'art de la fuga de Bach en formació de quartet de corda; i un homenatge al gran compositor rus Aleksandr Skriabin, un gran innovador del pianisme europeu, combinat amb obres mestres de Frederic Chopin.

En la vessant de la cançó poètica, hi haurà una àmplia presència, com no pot ser d'altra manera, de Schubert però també de Wolf, Schumann, Garreta, Toldrà, Serra, Strauss, Grondahl, Fauré, Poulenc, Korngold, Mahler, Brahms, Klein i una reforçada presència de ballades i lieder de Carl Loewe.

Figures emergents

En l'apartat, marca de la casa, d'impuls de figures emergents, passaran per primer cop al festival divuit artistes, entre cantants, pianistes i solistes i formacions de cambra. "La Schubertíada no serà la que és si no presentés talent jove, com d'aquí com internacionals. Per a nosaltres és molt satisfactori haver estat pioners en portar primer gent com Jonas Kaufmann, Lise Davidsen o Juliane Banse", ha destacat Medem.

Entre els cantants que debuten, el director del festival ha demanat als amants de la música fixar-se en dues grans promeses com són la "joveníssima soprano" Johanna Wallroth i la guanyadora de la Cardiff Singer of the World Catriona Morison: "És meravellosa perquè és d'aquelles veus que emocionen i que fa que instantàniament connectis amb ella. Una veu fosca, molt emotiva i amb molta capacitat per transmetre".

Medem també ha ressaltat José Vicente Castelló com, segurament, "la millor trompa del país" que inclourà al repertori amb Konstantin Krimmel una obra que "s'escola poc sovint" de Schubert per a trompa, piano i veu.

A banda de fer les delícies dels amants de la música clàssica i de la cançó poètica, el festival es marca com a objectiu per a aquesta edició poder recuperar el públic internacional que no van poder acudir a la cita de la Schubertíada per les restriccions provocades per la pandèmia. A més, el festival també vol fer costat als músics joves, i amb una formació "excel·lent", que veuen entorpit l'inici de les seves carreres per culpa de la covid-19 i les conseqüències que ha tingut en l'àmbit de la cultura.

Lied the future

Per això, l'Associació Franz Schubert ha ideat un nou programa de beques i de suport als joves talents europeus anomenat Lied the future, que cristal·litzarà en una refundació i potenciació de l'Acadèmia de la Schubertíada, amb seu principal a Figueres, durant l'estiu. Aquest desenvolupament serà progressiu i es veurà culminat el 2023.

L'Acadèmia serà un punt de trobada entre joves talents i músics consolidats i oferirà cursos i formació al voltant de la interpretació de la música, amb accent en el repertori Schubert.

L'any 2022 l'Acadèmia comptarà per primer cop amb tres professors de primer nivell mundial: Wolfram Rieger, Juliane Banse, que compartiran alumnes, i Matthias Goerne. Els duos seleccionats per participar seran de procedència europea i amb una titulació superior o de postgrau finalitzada. El treball serà en profunditat i lligat a una preparació concreta de repertori. S'ampliarà de dos a cinc duos respecte l'any 2021 i oferiran dos concerts durant la Schubertíada (a Vilabertran) i altres en altres escenaris amb l'objectiu d'ampliar la difusió de la feina i com a borsa de treball per als alumnes, per actuar com a palanca de dinamització professional.