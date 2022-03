Entre el Dia Mundial de la Poesia (21 de març) i la Diada de Sant Jordi (23 d’abril), l’Ajuntament de Roses dona tot el protagonisme a la literatura i a la poesia a través de la programació del Mes de Paraules. Un total de 20 activitats que inclouen presentacions de llibres, recitals, teatre, clubs de lectura, mercat de llibres, aparadors de paraules..., se succeiran al llarg de cinc setmanes per culminar, el 23 d’abril, amb la recuperació de la tradicional Fira de Sant Jordi.

El regidor de Cultura de l’Ajuntament, Èric Ibáñez, ha explicat durant la presentació realitzada aquest matí de dilluns que "tornem a una nova edició d’aquest cicle, adoptant enguany petites variacions de dates i denominació del mateix, però amb la mateixa essència. L’anterior Març de Paraules es reestructura ara per encabir tota la programació entre dues dates clau per al món literari, com són el Dia Mundial de la Poesia i Sant Jordi".

Les activitats començaran diumenge 20 de març, vigília del Dia Mundial de la Poesia, amb la realització d’un mercat de llibres i activitats literàries a càrrec de l’associació DiCrea i del recital Connexions Poètiques, amb Lluís Fortuny (trompeta, acordió i teclat de la formació Elèctrica Dharma). Després d’aquest primer tast literari, les diferents activitats que conformen la programació del Mes de Paraules d’enguany se succeiran fins al 23 d’abril, amb la recuperació de la Fira de llibres i roses a la plaça Catalunya, després de dues edicions anul·lades amb motiu de la pandèmia.

Dins de la programació hi ha, en l’apartat literari, les presentacions dels llibres Turista a Babord!, de Sebastià Roig; Quan s’esborren les paraules, de Rafel Nadal; i Mindful Travel, d’Edgar Tarrés. El Teatre Municipal de Roses també se suma a l’esdeveniment i programa les obres León, una trobada imaginària entre Antoine de Saint-Exupéry i el seu amic León Werth, protagonitzada per Òscar Intente i Quimet Pla; i Un tal Shakespeare, on el clown Marcel Tomàs transforma les icones de l’universal escriptor, poeta i dramaturg, en un espectacle hilarant i corrosiu.

L’apartat poètic-musical el conformen la performance Al Mar Maragall, amb musicació de poemes de Joan Maragall; el recital de poesia fusionada amb rumba, Rumbesia; i un concert de rimes improvisades Free style-Batalla de Gallos. Aquesta darrera activitat, tal i com ha explicat Verònica Medina, regidora de Joventut de l’Ajuntament, "significa, per segon any, la participació del jovent del municipi en el cicle, fet que valorem molt positivament. La presència dels i les joves en les activitats que es desenvolupen a la població, les seves aportacions i visió, són absolutament necessàries i enriquidores".

Aparadors de Paraules tornarà a oferir a vianants i clients dels comerços rosincs, un recorregut literari a través de l’estampació de poemes i fragments d’obres en els seus aparadors, amb els quals el públic es pot acompanyar de paraules, versos i pensaments d’escriptors i escriptores de tots els temps. Fèlix Llorens destaca que "tornem a col·laborar en la dinamització del municipi amb l’empresariat de Roses, en aquest cas amb el sector del comerç, i en l’aposta per promoure la cultura al temps que promovem també el nostre comerç de proximitat i potenciem que els establiments siguin més coneguts per la ciutadania".

La retolació dels poemes anirà a càrrec, com en edicions anteriors, d’estudiants del Cicle formatiu de grau mitjà d’Activitats Comercials del Centre Escolar Empordà. Max Bradshaw, delegat de primer curs del cicle, i Alexia Sánchez, delegada de segon curs, han explicat com treballen en la proposta amb els botiguers dels establiments adherits al Mes de Paraules, "als quals hem visitat en les darreres setmanes per fer la tria de poemes, prendre mides dels aparadors i coordinar l’acció. Posteriorment hem treballat a classe el disseny de les tipografies, il·lustracions, colors, etc... El darrer pas serà la retolació que durem a terme en uns dies entre l’alumnat de primer i segon del cicle, atès el gran nombre de comerços participants enguany".

L’exposició col·lectiva Abcedari Solidari- Homenatge a Miquel Martí i Pol; una ruta literària pels paisatges de Roses; les activitats Club de lectura, Sopa de lletres i Petits contes de Sant Jordi de la Biblioteca Municipal; i els tallers sobre poesia en l’actualitat a càrrec d’Abraham Fidel Ortiz, completaran la programació.

Com en anys anteriors, en l’elaboració de la programació del Mes de Paraules participen les àrees de Cultura, Joventut i Promoció Econòmica, fet que ha destacat l’alcalde de Roses, Joan Plana, qui ha agraït "aquest treball conjunt per oferir una proposta transversal que engloba diferents vessants i disciplines i apropa els gèneres poètic i literari a la ciutadania". Ha valorat també la importància de la col·laboració amb agents externs a l’Ajuntament, com són en aquest cas el comerç i els alumnes del cicle formatiu del Centre Escolar Empordà, atès que "les aportacions i implicació dels teixits empresarial i social, fan que les propostes siguin més riques i garanteixen l’èxit de les mateixes".