En ple segle XXI, què pot més l’humanisme o la ciència? La intel·ligència artificial, la realitat virtual ens està aïllant cada vegada més o és la solució a la solitud humana que tanta gent pateix? Són preguntes que planteja el dramaturg Marc Artigau a l’obra "Alba o el jardí de les delícies", una peça que mostra una possible realitat futurista, no massa allunyada del nostre temps, i que el Grup de Teatre Esplais de Castelló d’Empúries ha escollit per dur a escena. Ho fa el dissabte 19 de març, a les 20.30 hores, i el diumenge 20 de març, a les 18 hores, a la Sala Municipal de Castelló les entrades ja són a la venda al web www.castello.cat.

Era l’any 2018 quan Maria Rosa Oliveras, com a conductora del Club de lectura Llegir el Teatre de Castelló, va conèixer aquesta obra. Aleshores ella i els membres del Club no només la van llegir i la van analitzar en profunditat sinó que també van veure-la representada al Teatre Nacional de Catalunya. Vinculada també al Grup de Teatre Esplais i després de dur a escena Adreça desconeguda, Oliveras va proposar-los representar l’obra d’Artigau, un dramaturg català i actual. «És un altre repte», reconeix Oliveras. Un pas més per als integrants d’aquesta companyia que viuen el teatre com un temps «de gaudi».

Alba o el jardí de les delícies «qüestiona l’existència de les persones, de com envellim i com afrontem la solitud de la vellesa». L’argument parteix de la decisió de la protagonista de tenir un robot, una intel·ligència artificial, no tant per tenir companyia com «per conservar la seva memòria, per no envellir mentalment». «Ella vol conservar i tenir-los presents, aquells moments que ha viscut», comenta la directora. El seu home, però, li qüestiona la decisió. Oliveras planteja un altre punt important que aborda l’obra: «Si aquesta realitat virtual ens treu humanitat, l’ha creat l’home però potser després el deshumanitza».

Els actors que duran a escena l’obra són Constantí Fontclara, Dolors Costa, Àngels Puig i Joan Puigdevall. Oliveras remarca la prestesa i professionalitat amb la qual han après els seus papers fent que el treball actoral estigui essent fàcil. Una de les novetats de la posada en escena és que la companyia introduirà l’ús del vídeo i les projeccions, quelcom que estan acabant de polir. Tot plegat s’emmarca en una escenografia senzilla -un fons negre i alguns elements- que destil·la modernitat tenint en compte la mirada al futur que projecta. Prèvia la representació, la companyia ha convidat a l’exprofessora d’història a l’institut Ramon Muntaner, Helena Compte, a fer un apunt introductori sobre el tríptic El jardí de les delícies pintat pel neerlandès Hieronymus Bosch, conegut com El Bosch, a finals del segle XV. Aquesta obra fascinant i misteriosa de gran simbolisme, a la qual la peça teatral de Marc Artigau al·ludeix, va ser creada fa més cinc segles i, encara ara, no ha estat del tot desxifrada.

Misteri policíac, al maig

Aquest muntatge no permet posar en escena a tots els actors i actrius de la companyia i, per aquest motiu, el grup ja ha previst representar una segona obra, el mes de maig, per donar l’oportunitat a la resta de l’elenc. Es tracta de La visita d’un inspector, de John B. Priestly, que ells feminitzen com La visita d’una inspectora. En aquest cas, l’obra té una ambientació de misteri i de caire policíac amb un final que sorprendrà el públic. Amb aquesta peça, allunyada també de l’estil de comèdies que havien representat els darrers anys, la companyia s’acomiadarà de la Sala Municipal, en el seu estat actual, almenys durant el temps que durin les obres de remodelació de l’espai, unes obres molt demanades per la gent de Castelló. En aquest sentit, Maria Rosa Oliveras afirma que hi ha moltes ganes que tirin endavant perquè l’estat de la sala no és el més adequat ni per assajar ni per rebre visitants de fora el poble. Cal dir que la companyia també utilitza la Sala Municipal com a espai d’assaig a la vegada que com escenari de totes les representacions que duen a terme. «Qualsevol poble de la comarca té un espai més adequat que aquest, amb uns vestuaris i uns serveis» més dignes, explica tot recordant alguns moments delicats que han hagut de viure, fins i tot, en dies d’estrena. Així, durant el temps que durin els treballs de reforma intentaran moure aquestes dues darreres obres. Oliveras recorda que a Castelló hi ha una altra sala pendent de reforma, el Centro, que va servir de teatre i cinema del Centre Agrícola i Social, i que molts castellonins fa temps que demanen recuperar-lo sense massa èxit. Actualment, les entitats juvenils del poble utilitzen l’espai per guardar material. Tot i això, aquest es troba molt degradat, «molt pitjor que la Sala».

D’altra banda, la directora del grup valora molt positivament l’impuls i l’interès que està injectant el Cicle de Teatre Empori atraient un sector de públic que no estava avesat a gaudir amb les arts escèniques. La pandèmia i les ganes de sortir ho han afavorit.

En gira: L’èxit d’«Adreça desconeguda»

Era l’abril passat quan la companyia va presentar a Castelló Adreça desconeguda, un drama de Katherine Kressmann sobre una amistat truncada a causa del nazisme. Constantí Fontclara i Martí Fontclara, pare i fill, el representaren amb gran encert recollint elogis del públic. L’obra també va aconseguir entrar dins la campanya de teatre amateur de Girona i això ha fet que ja s’hagi vist a escenaris d’Olot, Fortià i Calella. Aquest dissabte, a les set de la tarda, visiten la sala gran del centre cívic de Vilabertran. L’accés a la representació és gratuït.