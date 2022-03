L'obra de teatre «Les irresponsables» programada per aquest diumenge13 de març a les 19 h, al teatre El Jardí de Figueres, ha quedat suspesa per un cas de covid-19 a la companyia. Figueres a escena ha informat que contactaran amb tothom que tenia entrada per informar-los.

La comèdia, escrita per Javier Daulte i dirigia per Sílvia Munt, no es podrà veure, aquest diumenge, a Figueres.