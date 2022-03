Fa temps que la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Llançà, Sònia Sarola, li havia proposat al cineasta Jaume Simón de fer un documental amb la gent gran del poble. La seva vinculació emocional i professional amb el poble no el va fer dubtar ni un segon i així, amb la complicitat i mestratge de l’historiador Arnald Plujà han tirat endavant el documental Parlem de Llançà, un treball delicat que fixa l’existència de sis veïnes d’entre 90 i 107 anys que es presenta aquest diumenge, 13 de març, a les 11 del matí a la Casa de Cultura de Llançà.

Isabel Echeverria Gorriti, Montserrat i Teresa Tramunt Llaó, Blanca Riera Negre, Maria Puig Negre i Quimeta Buxeda Ayats són les protagonistes indiscutibles d’aquest treball sustentat absolutament en la memòria oral, un material altament sensible i volàtil, però d’un valor inqüestionable per la història local. Jaume Simón és un «artesà» del cinema tal com ha demostrat en anteriors documentals. «Jo només tinc les meves mans i l’enginy per crear del no-res alguna cosa que tingui cara i ulls», admet. En aquesta ocasió, a l’hora de mostrar als testimonis ha optat pels plans fixos, una mirada totalment directa i honesta. «Tot és molt senzill, ara ja prescindeixo de tot», reconeix, una manera de fer que potencia la transmissió del missatge.

En el documental, tots els entrevistats són dones que ha anat localitzant Arnald Plujà, quelcom que ha estat així perquè són elles les que tenen més edat i que arriben en condicions més bones per explicar les seves experiències vitals i records, defugint «preguntes indiscretes». «Volíem retratar els testimonis i resulta que les seves pròpies vides ja ho són», afirma el cineasta qui admet la gran habilitat d’Arnald Plujà en aquest punt. L’historiador va saber crear l’atmosfera propícia perquè elles s’expliquessin amb llibertat. Ho van fer visitant-les a casa seva, la Casa de Cultura o al centre de dia de Llançà, llocs on elles se sentissin còmodes per desgranar «els seus recorreguts de vida» tots ells diferents –algunes van viure l’exili en primera persona i, fins i tot, els bombardejos– i, en la majoria de casos, sorprenents. «Hi ha des de dones que han treballat picant pedra a les pedreres de feldespats de Llançà, venent peix o taronges fins a mestres», comenta Simón. Entre elles, hi ha les dues filles de qui fou la llevadora de Llançà i que ara tenen 95 i 98 anys. Com a curiositat, elles dues van ser alumnes d’Isabel Echeverria que ara té 107 anys.

Parlem de Llançà dura una hora i mitja. Simón explica que no han pogut posar tot el material, que han fet una tria sempre amb la voluntat «de potenciar els seus propis valors». La idea és que el documental tingui una segona part. «Són reculls testimonials i vitals del que era la vida dels nostres avis que aviat no hi seran. Qui ens ho explicarà després?», es pregunta el cineasta.