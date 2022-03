Des de fa un parell de mesos, l’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries impulsa una insòlita campanya des de les xarxes socials: pengen fotografies del fons fotogràfic donat recentment per la família Sunyer Bover de Salt perquè la gent identifiqui les persones que hi apareixen. L’arxivera Marisa Roig explica que la resposta està sent molt bona –«la gent està entusiasmada», afirma– i permet «obtenir una informació que difícilment podrien aconseguir sense ells». A més, remarca que la campanya atrau «un públic que no és l’habitual» ajudant a divulgar els serveis i la tasca de l’arxiu.

Les fotografies que els veïns estan ajudant a identificar formen part d’una col·lecció integrada per dues-centes quaranta-una imatges, majoritàriament a color, datades entre els anys 50 i 90 que testimonien activitats que va impulsar la parròquia, en aquell moment, mentre era rector de Castelló, mossèn Àngel Sunyer Aymerich. A la seva mort, aquesta col·lecció va passar a mans dels seus nebots que van cedir-la a l’arxiu perquè la preservés i en digitalitzés el conjunt que ara es pot consultar a Arxius en Línia. En aquestes imatges es poden veure grup de persones, entre elles el mossèn, enmig de celebracions religioses, grups de catequesi, excursions i altres sortides culturals. Quelcom curiós d’aquesta donació és que, a banda de les fotografies, la família també va cedir quaranta-un documents i tres plànols de finals del segle XIX sobre el barri del Toribi Duran que ajuden a resseguir l’evolució d’aquest eixample urbà. S’hi poden veure les parcel·les i, fins i tot, les escriptures dels establiments. El mecenes Toribi Duran Garrigoles (1814-1888), qui havia fet fortuna a Amèrica, va adquirir una gran finca agrícola al sector nord-est de Castelló i fora muralles on hi havia el mas conegut com la Guarda. Més tard, el terreny ja fou parcel·lat i s’hi establiren particulars. Toribi Duran va morir sense deixar descendents directes i el seu llegat quedà en mans de diferents marmessors, un dels quals eren familiars dels Sunyer Bover. Entre els documents donats a l’arxiu destaca el mateix testament del mecenes i filantrop castelloní i les escriptures de compravenda, inscripcions al registre de la propietat i els contractes d’establiments de parcel·les a alguns particulars del poble i de l’entorn. Documents històrics: Els orígens del barri Toribi Duran Entre la documentació donada per la família Sunyer Bover van aparèixer tres plànols de finals del segle XIX sobre la construcció del barri del Toribi Duran. Es van conservar perquè eren els marmessors de Toribi Duran Garrigoles que va morir sense descendents. Un altre fons que ha ingressat fa poc a l’arxiu municipal està vinculat a Francesc Brossa Anglada, qui fou alcalde de Castelló durant la transició política, del 1976 al 1983. Més tard, del 1987 al 1991 va ser regidor pel Grup Independent de Castelló. La donació inclou fotografies així com una petita hemeroteca i una cinquantena de cartells relacionats amb el Partit Socialista de Catalunya. Entre les imatges n’hi ha sobre el cortal Avinyó, propietat de l’oftalmòleg Barraquer i del que va tenir cura, com a masovers, la família Brossa des de finals del segle XIX fins ara.