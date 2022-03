Poeta i cantautora, als 19 anys Ivette Nadal es dona a conèixer amb Guerres dolcíssimes i, des d’aleshores, se li han sumat quatre discos en solitari, tres poemaris i altres projectes. El darrer, l’espectacle Ara busco una altra cosa que aquest divendres, a les vuit del vespre, presenta als Caputxins de Figueres amb el guitarrista Marcel Torres.

Yvette Nadal parla amb veu suau i propera. Les paraules flueixen i transmeten que es tracta d’una dona que sap el que vol.

Se sent més poeta o més músic o no entén l’un sense l’altre?

Dir-se un mateix poeta o músic sembla poc humil però és cert que la meva trajectòria sempre ha anat lligada al món de la poesia. De fet, vaig començar recitant i de seguida vaig trobar un lligam en la manera de presentar les cançons: en comptes de fer una explicació més senzilla, ho lligava amb poemes. No és una cosa que jo inventés però aleshores no hi havia massa gent jove que ho fes. Vaig començar als 17 anys i no em considero una gran intèrpret, em veig més vinculada al món de la cançó d’autor, de la poesia. A les meves cançons és més important la lletra tot i que la música evidentment és el vehicle per on passen les paraules. Cert que gaudeixo molt cantant però on em sento més identificada és en la lletra. És el meu tret identitari.

Fa deu anys va gestar el disc Mestres i amics on incloïa un dvd amb entrevistes a poetes. Volia reafirmar qui era i la seva tria?

Quan vaig començar rebia moltes crítiques de periodistes musicals i gent del sector de la música, que per què lligava tant música i poesia als escenaris, si era una cosa molt minoritària. Era el moment en què el pop-rock suposava un trencament amb la nova cançó. Cansada de les crítiques vaig fer aquest disc, que és un dels treballs que més estimo. El vaig fer per explicar tots els mestres que havia tingut en la poesia i que a la gent que li arribessin les meves cançons reconeguessin els poetes que vaig musicar. Jo bec de tot això, de la cançó catalana però també dels poetes que, en aquell moment, eren tots vius.

Tot un compromís.

Humilment, un compromís amb la literatura i la poesia catalana, allà on puc arribar perquè és un sector minoritari, soc dona, canto en català i faig poesia. El meu compromís és, doncs, des d’un àmbit més poètic o artístic.

Visita Figueres amb el nou espectacle Ara busco una altra cosa. Com el descriuria?

Com un canvi, un so nou, una etapa nova, amb nous músics, un aire més mediterrani. També he begut d’altres fonts i, sense deixar la poesia de banda, he obert la finestra al món de la filosofia. M’inspiro en filòsofs, pensadors i artistes com Frida Kahlo de qui he musicat alguna cosa. Hi ha poemes propis, cançons, i també adaptem temes del disc que vaig fer amb Pascal Comelade, En nom de la ferida, un treball molt especial que, per la pandèmia, no s’ha pogut presentar. Treballar amb ell m’ha fet canviar la meva percepció dels músics i del món de l’art, pensar que a l’escenari no només ha d’haver-hi música sinó que s’han de visualitzar altres arts. Aquestes són cançons vigents que encaixen amb el moment vital i artístic en el qual visc.

Com és el procés de creació d’una cançó? Una recerca també a escala personal?

Depèn de si la cançó és pròpia, de si el poema és meu o d’un altre, el procés és diferent. En la pròpia intento fer la lletra i la música al mateix temps perquè diguin el mateix. Però quan musico un poema el procés és diferent. Hi ha poemes que de seguida sento una música però és que aquests ja tenen una música incorporada i sobretot la que jo llegeixo com la d’Enric Casasses. És com afegir-hi una música, un exercici complicat perquè ja té un poder recitatiu molt important. Es tracta d’acompanyar bé la música que ja tenen, de no fer-ho malbé.

Les noves cançons potser busquen reafirmar el canvi.

Sí, la veritat és que m’he relacionat últimament amb el món de la filosofia i m’he adonat que m’ha condicionat a l’hora d’escriure el nou poemari que també recito en el nou espectacle, L’àngel i la infermesa del pensament. És un món més humà, el de la filosofia, que no el de la música, amb més companyonia. Això m’ha fet fer unes lletres pensant en altres coses. Penso en el que faig com un projecte no com un producte. No busco fer una cosa comercial, més aviat emocional i artística.

Com l’ha influïda Frida Kahlo?

Em sento identificada amb ella perquè era una persona extremadament fràgil per condició física però també extremadament forta que va patir molt també en l’amor. A part de recitar-la també la canto. He agafat la seva figura com a reivindicació.

L’allunya dels estereotips?

D’ella s’ha dit de tot, fins i tot que no és feminista però va ser una persona resistent en el món de l’art, de l’amor i això m’interessa molt. He intentat treure d’ella la part més humana, lliberal, d’autenticitat, de poder dir les coses que pensa, poder pintar com volia pintar, estimar de les maneres que volia estimar.