La realitzadora i fotògrafa de Roses Maria Velasco ha guanyat dos premis VOC, a la sisena mostra d'audiovisuals d'Òmnium Cultural, pel curtmetratge "Vull ser pastora" amb el que retrata la vida singular de Cati Jacomet, una pastora altempordanesa que als seus 83 anys d'edat encara segueix amb aquest vell ofici des d'un poblet de l'Empordà. Velasco va rebre emocionada aquests dos premis, el del millor curtmetratge documental i el del públic, un reconeixement a molts anys de treball testimoniant la vida de persones senzilles i honestes arrelades al territori empordanès, com pastors o pescadors. Durant l'entrega del premi al millor curt documental, que va tenir lloc aquest dimecres al vespre a la Sala Mediapro de Barcelona, el productor cinematogràfic i professor figuerenc, Jordi Balló, va explicar que el jurat havia tingut en compte, a l'hora de triar aquest curt, "la capacitat de Velasco de mostrar-nos un Empordà diferent del que habitualment ens arriba i a través d'una fantàstica plasticitat, per la senzillesa amb la que es transmet el missatge i la sensibilitat amb la que ens acosta a un personatge com la Cati que ens explica un món que s'acaba". Posteriorment, Velasco també va rebre el premi del jurat que es va endur amb més de la meitat de les 1535 votacions emeses, quelcom que ella va assegurar ser el més bonic, "veure que ha arribat al públic".

A banda de Maria Velasco, durant la vetllada Ivan Casajús i Aitor Echevarría van endur-se el premi al millor curt de ficció per "Sintra III" mentre que Albert Carbó va guanyar el premi del jurat al curt de ficció per "Elsa", una història sensible sobre la infància trans. La gala la va presidir el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, qui va assegurar que els premis VOC segueixen essent "un projecte estratègic" per l'entitat, un projecte que busca "estimular la creativitat" i que esdevé essencial en un moment tan delicat com aquest en que "juguem amb un estat a la contra que treballa per minoritzar la llengua catalana, una cultura que segueix relegada als marges de les inversions". Enguany, el format de la gala va canviar respecte anteriors edicions, ja que tots els finalistes van tenir l'oportunitat de participar des de primera hora de la tarda en dues taules rodones a l'entorn de la creació de curts i les llengües minoritàries en un món globalitzat i una conversa entre el realitzador rus Victor Kossakovsky i la directora catalana Neús Ballús protagonitzada pel conflicte ucrainès i el poder dels mitjans audiovisuals. Tots els curts, tant els premiats com els finalistes, d'aquesta mostra d'audiovisuals VOC ja s'han projectat a 72 sales del país en 120 sessions que han seguit 6.500 espectadors, 5.000 d'ells de forma presencial i la resta a través de la plataforma Filmin. Aquests, però, encara es poden seguir visionant fins al mes de juny en instituts i escoles.