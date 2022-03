La literatura catalana i la valenciana han tingut, des de sempre, molts punts de confluència però actualment viuen massa allunyades. Aquesta realitat, que es repeteix amb ses Illes o la Catalunya del Nord, és la que vol començar a trencar a la 4a Vila del Llibre de l’Escala, que es fa des de divendres fins diumenge a diferents espais del poble.Un intens programa d’activitats, que inclou taules rodones, recitals poètics, concerts, tallers i un mercat amb forta presència d’editorials valencianes que publiquen en valencià, vol restablir ponts que les uneixin de nou, ponts molt sovint esquinçats per la política. «Els valencians existim i volem que ens tinguin en compte i, al seu torn, que els catalans vinguin aquí baix i ens ofereixin els seus productes, literatura», afirma rotund Juli Capilla, l’editor i comissari d’aquesta quarta edició de la Vila.

Si hi ha dues figures que representin aquesta connexió, i també l’enllaç amb l’Empordà, són els escriptors Josep Pla i Joan Fuster, de qui enguany es commemora el centenari del naixement. Juli Capilla recorda que ambdós van mantenir «una amistat intel·lectual i personal» i destaca Fuster com «el millor intel·lectual valencià del segle XX» a banda de ser «un dels pares de la idea de Països Catalans, imposant la idea d’unitat lingüística, cultural i, fins i tot, política». Així la Vila, no només aixeca el teló divendres a l’Alfolí de la Sal amb l’avanç de l’obra teatral De Sueca a l’Empordà, escrita per Sebastià Bennasar i dramatitzada per Joana Cortils, on es desgrana aquesta relació, sinó que també li dedica una taula rodona amb quatre veus sòlides d’ambdós territoris: Tobies Grimaltos i Pau Viciano de la Càtedra Joan Fuster, Xavier Pla de la Càtedra Josep Pla i Francesc Montero, de la Fundació Pla. La mirada femenina «i plural» no s’ha volgut obviar i Àngels Gregori, Vicenta Tasa i Mar Bosch parlen del pensament fusterià des del punt de vista de les dones assagistes. Per la seva part, el poeta valencià Elies Barberà i el cantant Pau Alabajos oferiran un recital i un concert influït per Fuster, respectivament. L’altre punt que connecta Catalunya i València és Empúries gràcies a les similituds històriques amb Dénia i Sagunt, fil del qual estirarà, amb la conferència D’Homer a Joan Fuster, l’escriptor i sociòleg valencià, expert en literatura grecollatina, Joan Francesc Mira, premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2004 i Joan Fuster d’Assaig 1984.

Com cada any, a la Riba hi haurà un mercat editorial. Per Juli Capilla és ben clar que el mercat natural de les editorials valencianes, que publiquen en català, hauria de ser Catalunya però que les petites editorials catalanes també haurien de gaudir de més presència al País Valencià. Així, a la Riba els visitants trobaran una delegació amb una mostra del que fan les editorials valencianes. Capilla certifica que «no serà una presència anecdòtica sinó significativa». També, per apropar l’actualitat dels escriptors valencians, alguns d’ells, han estat convidats a parlar diumenge a la xerrada El corredor literari mediterrani. En previsió de possible vent, els organitzadors expliquen que els actes es seguiran fent a la platja de les Barques però que alguns estands es traslladaran als carrers adjacents i que actes previstos a l'aire lliure passaran a fer-se dins l'Alfolí de la Sal.

El comissari preveu que seran tres dies molt intensos on els visitants podran degustar múltiples propostes per a tots els públics al voltant del món del llibre i destaca «com de present estarà la poesia» ja sigui amb espectacles de poesia familiar com el del rapsode Andreu Galán o el recital de Sònia Moll i Susanna Rafart. També s’han previst taules de diàleg on participaran escriptors com Rafel Nadal, Llúcia Ramis, Miquel Martín, Dani Vilaró, Anna Maria Vilallonga i Toni Cruanyes. Cal remarcar la conversa entorn de la literatura del dolor que mantindran Caterina Riba, traductora d’Els diaris del càncer d’Audre Lorde, i l’editora Carme Ripoll, diumenge a la galeria Port 25. Tots els actes es poden consultar al web www.viladellibre.cat.