L'editorial DeBolsillo, pertanyent a Penguin Random House Grupo Editorial, publicarà el pròxim 24 de març de 2022 l'obra «Loquillo. La biografía oficial», la primera biografia oficial de l'última gran estrella del rock espanyol.

Figura iconoclasta i esquiva, Loquillo és, sens dubte, un referent per a la cultura espanyola que ha defugit sempre qualsevol indici de conformisme. La seva carrera ha estat una llarga travessia en la qual nombroses vegades va estar prop de perdre peu, però en la que sempre va aconseguir reinventar-se i tirar endavant. «Loquillo. La biografía oficial» és la primera biografia del cantant, el retrat definitiu sobre la vida i obra d'una de les icones musicals més importants de l'Espanya dels últims quaranta anys.

Escrita pel periodista musical Felipe Cabrerizo a partir de materials d'arxiu i entrevistes inèdites al seu protagonista, «Loquillo. La biografía oficial» és un exhaustiu recorregut per la carrera, la discografia, les col·laboracions i l'evolució d'un intèrpret les cançons del qual han marcat a diverses generacions. Una biografia que, a més de recórrer tota la vida del rocker, ha comptat amb la col·laboració i l'autorització del mateix Loquillo, que ha dit sobre ella: «En aquest llibre explico (gairebé) tota la meva veritat».

El treball documental de Felipe Cabrerizo no només es basa en els llibres autobiogràfics publicats pel propi Loquillo i per autors com Sabino Méndez, sinó també en múltiples entrevistes i articles publicats en els diversos mitjans i en nombroses converses que ha mantingut amb les persones que, en un moment o altre, van acompanyar al cantant en el seu viatge cap a la fama. Cabrerizo assaona la biografia amb declaracions inèdites tant de productors, mànagers, periodistes i músics com del mateix rocker, descobrint tota mena de detalls i anècdotes que havia mantingut ocultes fins ara, a més de comptar amb la confirmació del protagonista de totes i cadascuna de les dades que formen part del llibre. Així doncs, «Loquillo. La biografía oficial» completa i amplia el recorregut de la bibliografia de títols escrits pel propi protagonista, com «El chico de la bomba», «En las calles de Madrid», «Barcelona ciudad» o «Chanel, cocaína y Dom Pérignon».

Cabrerizo sap que Loquillo és una figura polèmica i hermètica, però decideix no edulcorar la seva imatge i mostrar al cantant amb totes les seves contradiccions, tant en els seus encerts com en els seus errors. Al llarg del llibre, recorre la seva infància en el barri barceloní d'El Clot, la seva conversió en icona del rock espanyol durant els anys de la Transició i les seves múltiples reinvencions durant la resta de la seva vida adulta. De la mà de Cabrerizo descobrim com Loquillo va començar en el món de la música sense saber compondre, cantar ni tocar un simple instrument, però amb el convenciment que el treball dur li faria avançar en ell. Stakhanovista de la música, Loquillo lluitarà contínuament per fer passos endavant en la seva carrera. Com diu l'autor, estem davant un home “que ha lluitat dur per a mantenir la posició”, un supervivent que ha sabut adaptar-se als molts canvis que s'han produït en el seu entorn, un artista que va comprendre des d'un principi que l'única manera de seguir a l'escenari era reinventant-se constantment. Els seus tres milions i mig de discos venuts només a Espanya certifiquen la capacitat de resistència d'aquesta estrella del rock’n’roll.

Però «Loquillo. La biografía oficial» no és només la història del Loco, sinó també la de dues ciutats (Barcelona i Madrid) i la d'un país (Espanya) que han canviat radicalment en les últimes dècades. Durant molt temps, Loquillo va ser un artista compromès políticament i no va deixar d'opinar sobre tot allò que afectava la nostra societat, malgrat la quantitat de crítiques i problemes que això sempre li va implicar. Per les seves pàgines discorren els líders dels principals partits polítics, així com moments claus de la nostra biografia col·lectiva, des de la mort de Franco o l'intent de cop d'estat de Tejero fins al triomf de Felipe González o l'arribada al poder de José María Aznar. La biografia també planteja un viatge pels locals nocturns, els programes de ràdio, les sales de concerts i les discogràfiques que van protagonitzar el fenomen de la música des dels 80 fins a l'actualitat: Rock-Ola, Radio 3, Zeleste, Los Cuarenta Principales…

En definitiva, «Loquillo. La biografía oficial» és el retrat definitiu no només d'un músic essencial sinó d'una època transcendental.