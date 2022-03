L’Arxiu Municipal de Roses (AMR) destaca aquest març com a Document del Mes un plànol del fons Luis Marés Feliu, del solar de l’antic cementiri de Roses. Luis Marés Feliu (Madrid, 1926 – 2020) era fill del rosinc Lluís Marés Marés i net del famós mestre d'obres local Àngel Marés Fonseya. Va desenvolupar la seva carrera professional entre les ciutats de València i Madrid, encara que mai va oblidar les seves arrels familiars rosinques, amb nombrosos treballs tècnics.

Entre el material divers dels fons de l’AMR per a la recuperació de la història urbana i arquitectònica de la Roses contemporània, destaca la col·lecció de plànols i projectes no realitzats —ben bé una vintena, molts dels quals originals en paper vegetal, que abasten el període de 1897 a 1950— i una biblioteca tècnica composta per una cinquantena de llibres datats entre 1893 i 1991.

El plànol que l’Arxiu presenta aquest mes de març correspon a la finca on se situava l'antic cementiri de la parròquia de Santa Maria de Roses. Amb l'inici de la construcció de l'actual temple parroquial l'any 1792, es destinà el sector nord a necròpolis. Segons el plànol aixecat per l'arquitecte Luis Marés, el solar que ocupava l'esmentat carner tenia 1.239,30 metres quadrats. L’espai va patir una sobreocupació important al llarg del segle XIX, primer pel creixement demogràfic de la població i, en segon lloc, per la recurrència d'episodis epidèmics.