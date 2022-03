El cantautor Pau Riba ha mort aquest diumenge als 73 anys després d'una llarga lluita contra el càncer de pàncrees, una malaltia que l'ha obligat a passar diverses vegades per l'hospital des de principis d'any.

L'artista, etern 'enfant terrible' de la cançó en català, artista polifacètic i apòstol de la transgressió, va anunciar a les xarxes socials el passat 7 de desembre la seva lluita: "Després de sis mesos de dolor i amb la doctora de capçalera apuntant erròniament a dolor psicosomàtic, a l'octubre aconseguia finalment ser hospitalitzat amb un diagnòstic de càncer de pàncrees. No pot ser extirpat. Vas tard, diuen. Començat a fer quimio i gràcies a l'ajuda de molts amics que han posat molt de la seva part, he aconseguit iniciar un tractament d'hipertèrmia i unes chutades de vitamina amb dosis altes a l'Institut Khuab, que ens tenen ben esperançats... Encara que el que més m'agradava era la idea que em curessin amb freqüències sonores, per ara tampoc és possible".

En les últimes setmanes, Riba ha estat gravant un disc amb l'Orchestra Fireluche al Soundcloud Studio de Salt. El treball discogràfic s'havia de presentar al Festival Strenes de Girona el dia 9 d'abril.

Nascut a Palma en 1948, Riba és autor d'una trentena de elepés (entre ells, el doble 'Dioptria', triat el millor disc en català del segle XX per la revista 'Enderrock') i d'una quinzena de llibres.