La música es posa al servei de la solidaritat aquest dissabte a Figueres amb quatre artistes emergents com a protagonistes, decidides a unir les seves veus per a empoderar la dona, i com a acte previ a la commemoració del 8-M. Les empordaneses Llum Blancafort, Violeta Leal, Carla Martin i Ariadna Vieyra oferiran un concert, a partir de les vuit del vespre, al Cercle Sport. El donatiu és de vuit euros i els fons recollits es destinaran al projecte de beques d’educació per a infants de primària i secundària que ha posat en marxa aquest 2022 l’entitat figuerenca We Love Uganda.

El públic podrà gaudir d’un variat recital amb estils molt diversos, però de caràcter intimista. La figuerenca Llum Blancafort aposta per un repertori de música soul i pop amb cançons com Something’s gonna hold on me de Christina Aguilera; Love you I do de Jennifer Hudson o Back to black d’Amy Winehouse.

Per la seva part la cadaquesenca Carla Martin ha triat «un repertori guerrer i amb molta força» on inclou temes com I will Survive de Gloria Gaynor, el seu primer single que es titula Choose to shine, o The best de la gran Tina Turner. Completarà la seva tria amb alguna balada, tot plegat «per transmetre la força i l’actitud que hem de tenir les dones avui dia» assenyala l’artista. La rosinca Ariadna Vieyra ha triat per a l’ocasió una selecció de balades en català i anglès.

Una de les darreres artistes en sumar-se a la causa ha estat la també figuerenca Violeta Leal que recentment ha debutat amb la banda Bad Cocktail.

Des de l’associació We Love Uganda es fa una crida a la solidaritat del públic. Es tracta d’una ocasió especial per conèixer la música d’artistes que debuten amb força en el panorama musical català i que en aquesta ocasió pugen a l’escenari per a una bona causa. Els fons obtinguts al concert serviran per pagar l’educació de vuit nenes de secundària i tretze nens i nenes de primària apadrinats per l’associació.