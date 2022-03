El món cultural i associatiu de Figueres ha perdut un dels personatges destacats dels anys vuitanta i noranta de la capital empordanesa. Joan Balada i Ventura ha mort als 69 anys. Havia estat president del Casino Menestral Figuerenc i va formar part de les candidatures del PSC encapçalades per Joan Armangué des de 1995. Durant el seu Govern com a alcalde, Balada va ocupar la cartera de Cultura. En la seva etapa va néixer el Festival Acústica, que amb el temps esdevindria un referent dels esdeveniments musicals del país. Joan Balada va donar ple suport institucional a la iniciativa promoguda per Xavi Pascual. També va ser conseller comarcal.

Joan Balada va néixer a Igualada el 1952 i durant la seva vida professional va ser empleat de banca. La cerimònia de comiat té lloc, aquest dijous, dia 3 de març, a les cinc de la tarda, al tanatori de la Funerària Empordanesa-Àltima. L'exalcalde i company Joan Armangué diu d'ell que va ser "un igualadí de naixement, però un figuerenc d'adopció que va servir al bé comú de Figueres i de la comarca des del moviment associatiu, com a president del Casino Menestral, i durant 12 anys com a regidor a l'Ajuntament de Figueres i 8 com a conseller comarcal. Un home honest, treballador, amb uns forts ideals d'esquerres i d'una gran lleialtat i compromís en un projecte de progrés per Figueres i l'Empordà. Deixa una petjada important en el camp cultural figuerenc. Sense el seu compromís iniciatives musicals com l'Embarraca't i l'Acústica no haurien arribat al nivell assolit".