Fa temps, els infants no es passaven les hores davant una pantalla jugant a videojocs en línia, mirant vídeos o xatejant. La gran majoria aprofitaven allò que tenien, en molts casos no era molt, per entretenir-se. Fer vaixells de joguina era una opció. Ara l’exposició Mestres d’aixa de butxaca, que s’ha instal·lat fins al 26 de març a la Sala Oberta del Museu del Joguet de Catalunya a Figueres, rescata aquella manera de viure, de relacionar-se amb la natura, d’entendre el joc i la joguina i reivindica el carrer com espai de lleure i relació social.

La mostra és un projecte del Museu Marítim de Barcelona i del Museu Marítim de Mallorca que han treballat junts per recollir els coneixements populars entorn de la construcció tradicional de vaixells de joguina. L’objectiu era enfocar la mirada en un ric patrimoni etnològic que està desapareixent. Així, la mostra es divideix en set temàtiques: una introducció que defineix les persones com éssers lúdics; la importància del procés de construcció d’un vaixell de joguina i no tant el resultat; el joc a l’exterior; l’evolució dels materials amb els quals estan fetes les joguines; la posada en valor de la tradició de fer-se un les pròpies joguines i la transmissió d’aquest coneixement i les tipologies de vaixells, siguin els que estan fets amb closques, amb la pala de la sípia, amb suro, amb fulles o amb fusta. En el cas del Museu del Joguet, com ja és habitual, els seus responsables han habilitat una taula al bell mig de la Sala Oberta perquè els visitants, tant petits com grans, matisa el president del Patronat del Museu del Joguet, Josep Maria Joan i Rosa, es delectin «creant vaixells petits». Sobre Enric Cluselles Aquesta no és l’única exposició que aquest centre museístic figuerenc presenta aquests dies, just després de tornar de les vacances de principis d’any. Seguint l’estela d’altres propostes similars inspirades en llibres, la Sala Frègoli exhibeix una mostra de petit format sobre el volum Enric Cluselles. Ninos i Llibres de Julià Guillamon. Enric Cluselles (1914-2014) va ser dibuixant, dissenyador, escultor i decorador. El 1933 va publicar els seus primers gravats, il·lustrant revistes i llibres. La seva va ser una trajectòria llarga i en destaca el disseny que va fer l’any 1944 de la fulla de roure de les cobertes de la Biblioteca Selecta de l’editor Josep Maria Cruzet. A partir d’aleshores es va centrar en l’interiorisme. Rememoren els calendaris de les set cames Tothom coneix la Vella Quaresma, aquell ninot retallat amb set cames, símbol de les setmanes que hi ha entre el Carnaval i la Pasqua. El Museu del Joguet, en el seu afany per donar a conèixer la rica col·lecció de materials d’imatgeria popular del folklorista Joan Amades, exhibeix unes quantes d’aquestes Velles Quaresmes a la Sala Frègoli. La mostra ha estat comissariada per Antoni Serès, qui s’ha submergit en els arxius que preserva la Generalitat de Catalunya.