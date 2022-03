El comunicador Jacint Casademont, l’assessor cultural Xavi Gorro i el llibreter Franchu Llopis han vist com la Ceba Negra ha anat augmentant de mida de mica en mica. La seva proposta inicial consistia a muntar un festival de dos dies, però, gràcies a la bona resposta dels participants, s’han vist obligats a ampliar la programació a quatre dies: 3, 4, 5 i 6 de març. «Nosaltres vam fer una llista de sis o set persones que pensàvem que podien ser interessants per parlar al festival, confiant que dos o tres acceptarien la nostra proposta. La gran sorpresa va ser que tots ens anaven dient que sí i això ens posa molt contents perquè hem aconseguit grans noms de la crònica negra per a quatre dies de festival», expliquen els organitzadors.

El programa de les jornades inclou taules rodones, ponències i altres actes dedicats a la investigació criminal i al periodisme de successos. Entre els ponents, destaquen el director de «Crims», Carles Porta; el metge forense Narcís Bardalet i el pèrit informàtic forense Bruno Pérez; els periodistes Tura Soler, Anna Punsí i Toni Muñoz; la comunicadora Clara Tiscar, i els professors i escriptors Joan Manuel Soldevilla i Jordi Casals. El Festival Ceba Negra compta amb el suport de l’Ajuntament de Figueres, però, a més, Jacint Casademont, Xavi Gorro i Franchu Llopis es feliciten que tota la ciutat s’hagi bolcat «d’una forma espectacular» en la celebració del certamen, que neix aquest 2022 amb la voluntat de tenir continuïtat en els pròxims anys. Activitats paral·leles «De fet, ja aquest dimarts, dia 1, podem dir que arrenquen les activitats, perquè la Taberna Libraria s’ha ofert a fer un alliberament de llibres per la ciutat. També Comerç Figueres s’ha sumat a la iniciativa organitzant el concurs Busca la pista. Són activitats paral·leles que ens agrada que es puguin afegir al programa», expliquen els tres ideòlegs del festival. Pel que fa a aquest concurs, comerços associats llueixen al llarg de tota aquesta setmana, en els seu aparadors, una empremta digital que els concursants han de trobar, fotografiar i penjar a Instagram amb l’etiqueta #cebanegrapista. El guanyador opta a participar en el sorteig d’un val regal de 150 euros. Una altra proposta participativa que s’inclou en el Festival Ceba Negra és la gravació en directe del podcast La nit més fosca, que condueix Xavi Gorro a Ràdio Vilafant. LA PROGRAMACIÓ DEL FESTIVAL DIJOUS, 3 DE MARÇ JOAN PORXAS 19.00h Conversa amb l’escriptor Joan Porxas, autor del llibre El arte del crimen ampurdanés. Taberna Libraria DOCUMENTAL I TAULA RODONA 20.00h Projecció de Tor la muntanya maleïda i taula rodona Odi, ira i traïció a l’entorn personal. Debat sobre el documental amb Carles Vilaseca, coach i creador de Coach Galàctic, un projecte que fusiona el creixement personal i d’equips amb el que denominen Cultura Friki. La Cate DIVENDRES, 4 DE MARÇ EL FENOMEN «CRIMS» 20.00h Conferència a càrrec d’Anna Punsí, periodista especialitzada en successos i tribunals, i Carles Porta, periodista i director del programa Crims de TV3 i Catalunya Ràdio. L’èxit actual del programa Crims, estrenat el 2019, amb quatre temporades a Catalunya Ràdio i tres a TV3, ha tornat a posar de manifest l’acceptació i l’entusiasme de l’audiència per la manera d’explicar històries de la crònica negra. Auditori del Convent dels Caputxins DISSABTE, 5 DE MARÇ 12.00h Escriure negre des de l’Empordà, a càrrec de Joan Manuel Soldevilla i Jordi Casals, professors d’institut i escriptors. Biblioteca Fages de Climent 16.00h Emissió en directe del podcast La nit més fosca: BTK – Dennis Rader, amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad. El programa radiofònic tracta casos relacionats amb la crònica negra, i el presenten, editen i dirigeixen Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad. La nit més fosca neix el 13 de setembre del 2017 als estudis d’una petita ràdio local de l’Alt Empordà amb el propòsit de repassar els episodis més tenebrosos de la crònica negra, analitzant els casos des de diferents perspectives com són el context històric, social i polític en què ens van produir els crims, els motius que van provocar, la seva materialització, les conseqüències penals i socials i com tot això s’ha traduït en la cultura popular. Auditori del Convent dels Caputxins DIVULGACIÓ DEL TRUE CRIME 18.00h Conferència a càrrec de Tura Soler, periodista del diari El Punt Avui i autora del llibre El pantà maleït, i Clara Tiscar, periodista i directora del podcast Criminopatia Auditori del Convent dels Caputxins INVESTIGACIÓ FORENSE… ANALOGIES 19.30h Conferència amb Bruno Pérez, pèrit judicial informàtic forense, i el doctor Narcís Bardalet, metge forense. Auditori del Convent dels Caputxins DIUMENGE, 6 DE MARÇ ELS ENIGMES DEL CAS DE LA GUÀRDIA URBANA 12.00h Conferència a càrrec de Toni Muñoz, periodista de La Vanguardia especialitzat en successos i escriptor, i Mairena Rivas, periodista, cap de redacció i responsable de canals del Setmanari de l’Alt Empordà. Toni Muñoz és l’autor del llibre Solo tú me tendrás (Ediciones Península), un true crime l’entorn de l’assassinat que va destapar intrigues i relacions amoroses a la Policia Municipal de Barcelona. La Cate