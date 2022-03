L’actor Sam Heughan (New Galloway, Escòcia, 1980) sap bé el que significa el refrany que diu que quan una porta es tanca, se n’obre una altra. El protagonista d’‘Outlander’ porta cinc temporades fent de Jamie Fraser, l’impetuós escocès del segle XVIII de la sèrie basada en els ‘best-sellers’ de l’escriptora nord-americana Diana Gabaldon. No obstant, uns anys abans podria haver sigut un dels integrants de l’exitosa<strong> ‘Joc de trons’</strong>.

L’intèrpret, de 39 anys, es va presentar fins a set vegades al càsting de la ficció de HBO per fer de Renly Baratheon, Loras Tyrell o alguns membres de la Guàrdia de la Nit. Tot i que no va aconseguir colar-se en el repartiment, poc després va aconseguir el personatge de la seva vida en la sèrie que l’ha dut a la fama, que aquest dilluns 17 de febrer estrena la cinquena temporada a la plataforma Movistar+. «Comptar amb una gran base d’aficionats als llibres ha sigut sempre la força motriu darrere d’aquest xou, però també la fascinació que hi ha per Escòcia i per Claire i Jamie [els principals personatges], perquè molts voldrien emular aquesta relació», confessa l’actor a EL PERIÓDICO durant el rodatge a Glasgow dels nous episodis.

‘Outlander’, que mai ha escatimat a l’hora de portar a la petita pantalla les tòrrides escenes descrites a les novel·les romàntiques en què es basa, li ha obert «moltes oportunitats» en el cine, tal com ell mateix reconeix. «La sèrie ha sigut una gran beca d’aprenentatge i, després de sis anys fent-la, necessitava coses noves», afirma. D’aquí unes setmanes, estrena als cines ‘Bloodshot’, una pel·lícula d’acció en la qual comparteix cartell amb Vin Diesel i Guy Pierce, i després el tornarem a veure a la pantalla gran convertit en una de les llegendes del cine, Paul Newman, en el ‘biopic’ centrat en l’escriptor Roald Dahl i el seu convuls matrimoni amb l’actriu Patricia Neal.

Com Sean Connery

El seu nom, a més, s’estudia per agafar el relleu de Daniel Craig com a James Bond, que deixarà l’MI6 després de l’estrena a l’abril de ‘Sin tiempo para morir’, un paper cobejat per al qual també sonen Tom Hiddleston, Tom Hardy, Idris Elba, Richard Madden i fins i tot una dona, Lashana Lynch. No seria el primer escocès com a seductor agent 007, ja que Sean Connery va ser l’actor original de la saga. Heughan ja va estar en la pugna quan buscaven el substitut de Pierce Brosnan per a la franquícia de l’espia britànic, però la seva joventut va jugar llavors en contra seu.

A l’espera que s’anunciï l’elegit per prendre els martinis agitats, no remenats, que tant li agraden a Bond, ell continua explotant la popularitat que li està donant ‘Outlander’. Amb un altre dels actors de la sèrie, Graham McTavish, que va donar vida al seu oncle Dougal MacKenzie, dirigeix i protagonitza un ‘podcast’, ‘Clan Lands’, que convertirà en programa de televisió. «És un viatge per carretera per Escòcia explorant els seus clans i la seva cultura, amb molta música i convidats en cada episodi. Espero que la gent aprengui coses amb nosaltres», recalca. També està rendibilitzant un altre dels símbols d’Escòcia, el whisky, i ha tret a la venda una ampolla amb el nom amb què anomena afectuosament la seva dona a la sèrie, ‘Sassenach’ (que vindria a ser ‘anglesa’ o ‘estrangera’).

Productor executiu

Malgrat anar ficant cada vegada més un peu en el cine, la seva implicació amb ‘Outlander’ continua creixent. En aquesta cinquena temporada, exerceix per primera vegada com a productor executiu junt amb Caitriona Balfe, la coprotagonista. «Hem tingut l’oportunitat d’assistir a les reunions de producció i involucrar-nos en els guions i crec que això ens ha ajudat a comprendre tota la dimensió de la sèrie», remarca. De moment, ja hi ha una sisena temporada confirmada, tot i que Gabaldon, l’autora de la saga, no deixa de proporcionar-los material: ha escrit vuit llibres i ja té en marxa el novè.