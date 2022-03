La petjada de l’arquitecte Emili Blanch i Roig és destacada a Figueres. No només fou l’artífex de La Cate, sinó que la ciutat en preserva nombrosos exemples. Ara, el llibre Blanc i Roig. L’arquitecte del Patronat, escrit pel també arquitecte Joan Falgueras amb fotografies excepcionals de Francesc Guillamet i disseny privilegiat de Manel Gràvalos, desgrana el seu llegat amb precisió cirurgiana. El volum es va presentar aquest dissabte passat a la sala Toni Montal del Patronat.

Era el 2015 quan Falgueras va oferir una xerrada sobre l’arquitecte i la relació de la seva obra amb els moviments culturals des dels anys vint fins a la guerra civil, coincidint amb la declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional. Arran d’allò se’l va convidar a fer-ne un llibre i així va encetar una investigació que s’ha cuit «a foc lent», un temps que li ha anat a favor per obtenir més dades i informació. Prèviament, ja s’havia publicat algun llibre sobre el personatge i el seu temps però, malgrat el rigor, analitzaven la figura «des de les ulleres de la reivindicació justa del maltractament patit políticament i humanament com a perdedor de la guerra», diu Falgueras, qui ha volgut anar més enllà «amb una mirada més militant pel món de la disciplina de l’arquitectura».

Falgueras encara recorda que va conèixer Emili Blanch el 1995 quan aquest havia sobrepassat els noranta anys. Un temps abans ja es reivindicava a Figueres el llegat de l’arquitecte. Falgueras explica que Emili Blanch no se’l pot encasellar només com a arquitecte racionalista. Comença a projectar el 1925, just l’any de l’Exposició Internacional de París, «el moment de l’esplendor de l’Art déco» i es casa amb la figuerenca Maria Batlle i March, de la sastreria March, companya d’estudi i de generació de Salvador Dalí. Des d’aquell moment i fins al 1930, Emili Blanch engega nombrosos projectes a Figueres, Girona, Caldes de Malavella, Torroella de Montgrí. «Les obres d’aquells primers anys en absolut tenen a veure amb l’estereotip del racionalisme», afirma Falgueras tot afegint que «es mou en el món del noucentisme, que és la formació que havia tingut, però utilitza elements de geometria decorativa que associem a l’art déco». En són exemples Can Gou, al carrer Peralada, o la façana amb esgrafiats de l’edifici de la Rambla, on hi havia la farmàcia Dr. Martín.

L’arribada de la República coincideix amb la maduresa professional de Blanch, qui «ja té una obra consolidada i un determinat gust estètic» que, per exemple, simbolitza la Casa Reig (1935). És en aquell temps quan neix el projecte del Patronat ideat al mateix temps que la Casa Blanch, a Girona on Falgueras hi copsa detalls que creu influència de la copropietària, Maria Batlle. Un dels encerts del llibre és la reproducció dels plànols originals d’alguns edificis cercant «tipologies» per entendre millor els orígens de La Cate: el Casino Menestral, l’Edison i El Jardí de Figueres i les escoles de Flaçà i Sant Jordi Desvalls, signades per Blanch. Tot aquest moment efervescent, la guerra civil l’escapça i quan Blanch torna al país el món ha canviat.